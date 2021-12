Das steirische Unternehmen will mit seiner zweiten Generation von MEMS-Lautsprechern in die Massenproduktion gehen

Die Größe eines Usound-Lautsprechers entspricht in etwa jener eines Reiskorns. Foto: Usound

Graz – Bis Weihnachten sind es zwar noch ein paar Tage, doch beim steirischen Mikrolautsprecherhersteller Usound gibt es bereits jetzt Grund zur Freude. Das Unternehmen verkündete am Freitag eine Investmentrunde in Höhe von 30 Millionen Dollar (26,5 Millionen Euro). Genutzt werden soll das Geld für die Massenproduktion der zweiten Generation von MEMS-Lautsprechern (Micro Electro Mechanical Systems) für multinationale Konzerne.

Die Investitionsrunde wurde von der Risikokapitalgesellschaft Eqventure rund um Herbert Gartner geleitet. Laut Firmenbuch hält Eqventure aktuell knapp 75 Prozent der Firmenanteile von Usound. Ebenfalls beteiligt waren Hermann Hauser und Longzhong Yang (Mitbegründer von BYD) sowie eine Europäischen Investitionsbank.

Winzige Bauteile

Mithilfe der MEMS-Technologie, mit der sich winzige Bauteile zu einem funktionierenden System zusammenführen lassen, baut das 2014 gegründete Unternehmen kleine Lautsprecher. Insgesamt schützen laut Firmenangaben 150 Patente die kleinen steirischen Lautsprecher. Neben dem klassischen Kopfhörer eignen sich die digitalen Speaker laut Firmenangaben für Smartphones, Virtual-Reality-Brillen und andere In-Ear-Wearables.

Firmenangaben zufolge benötigen die Mini-Lautsprecher von Usound 50 Prozent weniger Platz, verbrauchen 80 Prozent weniger Energie und haben einen größeren Frequenzbereich als andere Lautsprecherprodukte, die in Kopfhörern, Smartphones, VR/AR-Brillen, Wearables und Hörgeräten verwendet werden. Die Größe eines solchen Lautsprechers lässt sich in etwa mit einem Reiskorn vergleichen. (and, 16.12.2021)