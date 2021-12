In dieser Galerie: 2 Bilder Frauen demonstrierten in Kabul für ihre Rechte. Foto: Wakil KOHSAR / AFP Sie forderten auf Plakaten etwa "Lebensmittel, Karrieren und Freiheit". Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Kabul – In der afghanischen Hauptstadt Kabul haben am Donnerstag dutzende Frauen für ihre Rechte in den Bereichen Bildung, Arbeit und Politik demonstriert. Die Teilnehmerinnen riefen "Lebensmittel, Karrieren und Freiheit", einige hielten Plakate, auf denen Forderungen nach dem Zugang zu politischen Ämtern standen. Normalerweise sind derartige Kundgebungen nicht mehr zulässig, seit die radikalislamischen Taliban im August wieder die Macht in Afghanistan übernommen haben.

Demonstrantin: "Angst ist immer da"

Dieser Protest der Frauen war aber von den Taliban genehmigt worden. Die Taliban haben zugesichert, dass ihre neue Herrschaft über das Land milder ausfallen wird als einst in den 1990er-Jahren. Frauen sind aber auch nun wieder von Regierungsämtern und Einrichtungen der höheren Bildung ausgeschlossen.

Trotz der Erlaubnis für die Demonstration betonte die 28-jährige Shahera Kohistan: "Die Angst ist immer da, aber wir können nicht in Angst leben. Wir müssen unsere Angst bekämpfen." Manche Teilnehmerinnen der Demonstration unterstützten auch die Taliban-Kritik, dass die internationale Gemeinschaft ihre Hilfen für das Land eingefroren hat.

Humanitäre Hilfe aus Saudi-Arabien

Erstmals seit dem Machtwechsel in Kabul schickte Saudi-Arabien am Donnerstag zwei Flugzeuge mit humanitärer Hilfe nach Afghanistan. Das Zentrum für humanitäre Hilfe und Rettung des Königs Salman schickte 65 Tonnen Hilfsgüter, darunter 1.647 Körbe mit Nahrungsmitteln, wie die amtliche Nachrichtenagentur Spa berichtet.

Der Chef des Rettungszentrums, Abdallah al-Rabeeah, kündigte an, dass mit insgesamt sechs Flugzeugen 197 Tonnen Hilfsmittel nach Afghanistan gebracht werden sollen. Darüber hinaus will Saudi-Arabien rund 200 Lastwagen entsenden, die von Pakistan aus Afghanistan erreichen sollen.

Bei einem Gipfeltreffen am Dienstag in Riad hatten sich die Golf-Monarchien verpflichtet, internationale Anstrengungen in Gang zu setzen, um dem "afghanischen Volk humanitäre Hilfe zu leisten". Mehr als die Hälfte der 38 Millionen Afghanen leiden nach Uno-Angaben unter Nahrungsmittelknappheit. Für viele von ihnen bestehe nur die Wahl zwischen Migration und Hunger. (APA, AFP, 16.12.2021)