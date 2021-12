Die EU will Menschen in Herkunftsländer abschieben. Auch in Corona-Themen herrscht in der EU Einigkeit. Gespalten sind die Staaten in Energiefragen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sein EU-Gipfel-Debüt überstanden. Foto: Johanna Geron

Die Bilanz von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach seinem EU-Gipfel-Debüt lautet "intensiv und sehr gut". Und genauso habe man am Donnerstag in Brüssel auch diskutiert. Beim besonders akuten Tagesordnungspunkt "Corona" etwa, wo die "zentrale Aufgabe" Boostern außer Frage stand, und die Notwendigkeit von ausreichend Impfstoff, und zwar modifiziertem Impfstoff, um die Mutationen – Stichwort Omikron – abzudecken. Ebenso Einigkeit ortete Nehammer beim Punkt Migration und hier vor allem bei den Rückführungen.

Besonders intensiv fiel laut Einschätzung des Kanzlers die Diskussion um die Taxonomie-Verordnung aus, also jene um die Aufnahme der Kernenergie in die EU-Richtlinien für nachhaltige Finanzinvestments. "Wahrscheinlich verlieren wir den Krieg", sagte der Kanzler am Freitag kurz nach Mitternacht. Die Mehrheit der EU-Staaten sei ja pro Atomenergie, und da sei es "total naiv zu sagen: 'Österreich und Luxemburg halten alles auf '", doch der Diskurs lohne sich trotzdem. Frankreich habe sich in diesem zurückhaltend verhalten, während andere Staaten ihre Positionen klar bezogen hätten. Österreich habe indes klar gemacht, dass Atomstrom auch als alternative Energiequelle keine Zukunft habe. Letztendlich habe man sich "darauf verständigt, dass man sich nicht verständigt hat". Die Gespräche am Donnerstagabend über die Energiepolitik sind am späten Donnerstagabend ohne eine Einigung zu Ende gegangen.

Harmonie in Sachen Corona

Ansonsten gab es viele Punkte, wo "Harmonie und große Einigkeit" geherrscht hätten, resümierte Nehammer weiter. Beim besonders akuten Tagesordnungspunkt "Corona" etwa, wo die "zentrale Aufgabe" Boostern außer Frage stand. Angesichts der besorgniserregenden Variante wollen sich die EU-Staaten 180 Millionen Dosen angepassten Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer liefern lassen. Ein bestehender Vertrag sehe vor, dass die Unternehmen die Impfstoffe – falls gewünscht – innerhalb von 100 Tagen an neue Varianten anpassen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in der Nacht auf Freitag nach einem EU-Gipfel in Brüssel.

Weiters habe Einigkeit darüber geherrscht, dass es die Gültigkeitsdauer des Grünen Passes, wie von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angedacht, nach der "sechs plus drei Monate"-Regel zu limitieren gelte.

EU setzt auf Abschiebungen

Ebenso Einigkeit ortete Nehammer beim Punkt Migration und hier vor allem bei den Rückführungen. Bei der Migration, einem sonst oft "emotionalen und kontroversiellen Thema", sei beim Rat eine klare Meinung vertreten gewesen. "Rückführungen heißt, alle Möglichkeiten bei den Herkunftsländern zu nutzen." Dies bedeute: Wenn es Widerstand gegen Rückführungsabkommen gebe und nicht kooperiert werde, "dann werden vonseiten der EU auch Handelsübereinkommen und Entwicklungszusammenarbeit in den Fokus genommen". Was das konkret bedeuten könnte: Die Visa-Vergabe, die Handelsbeziehungen und die Entwicklungshilfe sollten genutzt werden, um Druck auf Drittstaaten zu machen, existierende Abkommen umzusetzen oder neue abzuschließen.

Konsequenzen für Russland

Geschlossen will sich die EU auch in Sachen Russland zeigen und im Fall eines Angriffs auf die Ukraine Vergeltung üben. Beim Gipfel verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs eine entsprechende Erklärung. Darin heißt es, Russland müsse dringend die Spannungen entschärfen, die durch den Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine und aggressive Rhetorik verursacht worden seien. Jede weitere militärische Aggression werde "massive Konsequenzen und hohe Kosten" zur Folge haben.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich dagegen ausgesprochen, die Betriebserlaubnis für die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 mit den Bemühungen um eine Deeskalation in der Ukraine-Krise zu verknüpfen. "Es handelt sich im Hinblick auf Nord Stream 2 um ein privatwirtschaftliches Vorhaben", sagte er in der Nacht zu Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Für die Inbetriebnahme sei nun noch in einem Teilaspekt die Übereinstimmung mit europäischem Recht zu klären. (APA, red, 17.12.2021)