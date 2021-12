Fragner studierte Islamwissenschaft, Turkologie, Arabistik und Iranistik sowie Völkerkunde und Slawistik an der Universität Wien. Später begründete er das Institut für Iranistik der ÖAW. Foto: Corn

Bert Fragner, ein Pionier auf dem Gebiet der Iranistik, ist am Donnerstag im Alter von 80 Jahren verstorben. Das teilte die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) mit, deren Mitglied Fragner seit 2008 war. Von April 2003 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2010 leitete Fragner als Direktor das Institut für Iranistik der ÖAW, das er auch gegründet hat. In einem Nachruf der ÖAW wird er als "Polyhistor, wie man ihn heute nur noch selten antrifft", bezeichnet.

Fragner habe mit der Iranistik ein weit gespanntes Forschungsfeld aufgebaut und in der europäischen akademischen Landschaft institutionell verankert, heißt es darin. Lange sei die kulturhistorisch-philologische Beschäftigung mit dem iranischen Raum und iranisch geprägten Gesellschaften vom Mittelalter bis in die Gegenwart weitgehend auf eine islamwissenschaftliche regionale und sprachliche Spezialisierung beschränkt gewesen. "Bert Fragners Forschungs-, Lehr- und Organisationsarbeit hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Neuiranistik heute ein eigenständiges, breitangelegtes, polyphones und international etabliertes Forschungsfeld ist."

Prägender Wissenschafter

Im Rahmen seiner Studien der Islamwissenschaft, Turkologie, Arabistik und Iranistik sowie der Völkerkunde und Slawistik an der Universität Wien erhielt Fragner 1964 ein Stipendium für einen Aufenthalt an der Universität Teheran und arbeitete bis 1969 an einer österreichischen Berufsschule in Teheran. Fragner habilitierte sich an der Universität Freiburg im Breisgau im Fach Islamwissenschaft. Von 1984 bis 2003 war er Professor für Iranistik an der Universität Bamberg.

Fragner war Vorsitzender der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Präsident der Societas Iranologica Europaea und Präsident der Österreichischen Orientgesellschaft Hammer-Purgstall. Der Wissenschafter habe die Neuiranistik im deutschen Sprachraum und in Frankreich nachhaltig geprägt – und dabei nie seinen Wiener Charme verloren, heißt es von der ÖAW. (APA, red, 17.12.2021)