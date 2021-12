Umgang mit der Pandemie

2.527 Postings

Lichtermeer "der Vernünftigen" mit Masken und Abstand am Sonntag

Mit einem Kerzenträgerspalier am Ring in Wien soll der Covid-Toten in Österreich gedacht – und ein Kontrapunkt zu den gewalttätigen Corona-Leugner-Demos gesetzt – werden