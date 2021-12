Die Spitäler laufen mit Corona-Erkrankten über, und die Intensivstationen müssen jetzt Triage anwenden: Ärztinnen und Ärzte müssen entscheiden, wer einen Platz bekommt und wem nicht geholfen werden kann. Und all das, während das Pflegepersonal nach fast zwei Jahren der Pandemie am psychischen und physischen Limit angelangt ist. Die vierte Welle im Herbst 2021 entwickelt sich rasend schnell zum medizinischen Albtraum – Österreichs Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps.

In dieser zweiten Folge zum Regierungsversagen in der Corona-Krise sehen wir uns die Folgen der verpatzten Impfkampagne des Sommers und des seit Jahrzehnten schwelenden Pflegenotstands an. Wir rekonstruieren, wie die Regierung und die Politik bis heute durch intransparente Maßnahmen und falsche Versprechen weiter an Vertrauen verlieren. Und wir berichten auch, welches rechtliche Nachspiel das alles haben könnte. (red, 18.12.2021)

"Inside Austria" ist am 15. Jänner 2022 wieder zurück. Wir wünschen bis dahin frohe und erholsame Feiertage. Bleiben Sie gesund!



