Mirjam Puchner am Weg zur Bestzeit. Foto: APA/AP/Pizzato

Val d'Isere – Mirjam Puchner hat eine Kampfansage in Richtung Sofia Goggia gerichtet. Die Salzburger Skirennläuferin verwies am Freitag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrt der Frauen am Samstag in Val d'Isere die Italienerin um 0,15 Sekunden an die zweite Stelle.

Dritte wurde die Schweizerin Corinne Suter (+0,29). Mit Elisabeth Reisinger als Achter (+0,90) und Christine Scheyer als Zehnter (+0,99) schafften es zwei weitere ÖSV-Läuferinnen in die Top Ten. (APA; 17.12.2021)

Ergebnisse vom zweiten Training für die Ski-Weltcup-Abfahrt der Frauen am Samstag in Val d'Isere vom Freitag:

1. Mirjam Puchner (AUT) 1:42,53 Min. – 2. Sofia Goggia (ITA) +0,15 Sek. – 3. Corinne Suter (SUI) +0,29 – 4. Marie-Michele Gagnon (CAN) +0,45 – 5. Elena Curtoni (ITA) +0,69 – 6. Breezy Johnson (USA) +0,74 – 7. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0,82 – 8. Elisabeth Reisinger (AUT) +0,90 – 9. Jasmine Flury (SUI) +0,95 – 10. Christine Scheyer (AUT) +0,99

Weiter: 13. Ramona Siebenhofer +1,20 – 17. Cornelia Hütter +1,32 – 18. Stephanie Venier +1,33 – 20. ex aequo Sabrina Maier und Ariane Rädler +1,52 – 23. Tamara Tippler +1,58 – 26. Nadine Fest +1,72 – 28. Ricarda Haaser +1,86 – 29. Michaela Heider +1,88 – 31. Christina Ager +1,96 – 37. Vanessa Nussbaumer (alle AUT) +2,36. Nicht am Start: Lara Gut-Behrami (SUI)