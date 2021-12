Durchblicker.at-Gründer Reinhold Baudisch und Michael Doberer haben ihr Portal erfolgreich verkauft. Foto: Durchblicker

Die ungarische Netrisk Gruppe kauft das Tarifvergleichsportal durchblicker.at zu 100 Prozent von den bisherigen Investoren und den beiden Gründern Reinhold Baudisch und Michael Doberer. Die Marke und das Team von durchblicker in Österreich sollen allerdings unverändert bleiben. Die Mehrheit an Netrisk hält der Finanzinvestor TA Associates, eine Minderheit MCI Capital, wie es in einer Aussendung vom Freitag hieß.

Tarife vergleichen

Die 2009 gegründete und seit 2010 in Österreich am Markt aktive durchblicker.at bietet derzeit mit rund 85 Beschäftigten Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen an.

Es ist eigenen Angaben zufolge das größte Vergleichsportal Österreichs. Es finanziert sich hauptsächlich durch eine Vergütung, wenn Kunden beim Vergleich von Tarifen und Verträgen zum jeweiligen Anbieter geleitet wird. Die Höhe und Art der Vergütung habe aber keinen Einfluss auf die Platzierung des jeweiligen Dienstes auf der Plattform.

Netrisk wurde 1994 als unabhängiger Versicherungsmakler gegründet, seit 2001 bietet das Unternehmen ein Portal für Vergleiche von Versicherungen in Ungarn an. Inzwischen sind unter dem Dach von Netrisk die Portale Netrisk.hu, Biztositas.hu, Klik.cz, Porovnej24.cz, Klik.sk, Netfinancie.sk und Edrauda.lt vereint, die Gruppe ist also neben Ungarn auch in Tschechien, der Slowakei, Litauen und nun Österreich aktiv.

Zweistellige Millionensumme

Weder ein Unternehmen der Netrisk Gruppe noch eine Firma im Portfolio von TA und MCI seien direkt oder indirekt an den Unternehmen beteiligt, die von durchblicker verglichen werden, teilte das Unternehmen mit. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut dem Start-up-Blog Trending Topics soll es sich um eine zweistellige Millionensumme handeln. (apa/red, 17.12.2021)