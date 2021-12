Die Mitglieder der CDU entschieden sich für Friedrich Merz als neuen Vorsitzenden. Foto: AFP/Hanschke

Berlin – Friedrich Merz wird neuer CDU-Chef. Laut dem am Freitag bekanntgegebenen Ergebnis der CDU-Mitgliederbefragung erhielt der 66-jährige mit 62,1 Prozent die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen bei der Befragung der Parteibasis. Der 66-Jährige folgt auf Armin Laschet.

Um den Vorsitz beworben hatten sich neben Merz auch der frühere Umweltminister Röttgen und der ehemalige Kanzleramtsminister Braun. Der Außenpolitiker Röttgen erhielt 25,8 Prozent der Stimmen, der frühere Kanzleramtschef Braun 12,1 Prozent. An der Wahl hatten 132.617 Mitglieder online teilgenommen, 115.743 per Brief. Merz soll nun auf dem Bundesparteitag am 21./22. Jänner zum Parteivorsitzenden bestimmt werden. (Reuters, red, 17.12.2021)