Die Mitglieder der CDU entschieden sich für Friedrich Merz als neuen Vorsitzenden. Foto: EPA/FILIP SINGER

Berlin – Friedrich Merz wird neuer CDU-Chef. Laut dem am Freitag bekanntgegebenen Ergebnis der CDU-Mitgliederbefragung erhielt er mit 62,1 Prozent die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen bei der Befragung der Parteibasis. Der 66-Jährige folgt auf Armin Laschet.

Um den Vorsitz beworben hatten sich neben Merz auch der frühere Umweltminister Norbert Röttgen und der ehemalige Kanzleramtsminister Helge Braun. Röttgen erhielt 25,8 Prozent der Stimmen, Braun 12,1 Prozent. An der Wahl hatten 132.617 Mitglieder online teilgenommen, 115.743 per Brief. Merz soll nun auf dem Bundesparteitag am 21./22. Jänner zum Parteivorsitzenden bestimmt werden.

"Gute Zusammenarbeit"

Merz beschwor nach seinem klaren Sieg in der Mitgliederbefragung die Gemeinsamkeit in der Partei. Er nehme diese Nominierung an und freue sich "auf gute Zusammenarbeit mit wirklich allen", sagte der Bundestagsabgeordnete am Freitag in Berlin. Vorbehaltlich der Zustimmung des Parteitags im Jänner wolle er sich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, um zu zeigen, dass die CDU eine lebendige Partei sei, die auch als Volkspartei im 21. Jahrhundert ihren Platz haben werde. Die CDU habe auch als Opposition eine Aufgabe zu erfüllen.

Merz dankte seinen unterlegenen Mitbewerbern Helge Braun und Norbert Röttgen. Das "gute Miteinander" in den vergangenen Wochen habe der Partei gut getan. Merz ließ weiter offen, ob er als Parteichef auch den Fraktionsvorsitz im Bundestag für sich beanspruchen würde. "Das Thema seht zur Zeit nicht auf der Tagesordnung." Er machte auch deutlich, dass es sich nun um "keine Vorentscheidung" über die nächste Kanzlerkandidatur der Union gehandelt habe.

Niederlage bei der Bundestagswahl

Die Neuwahl der Parteispitze ist die Konsequenz aus dem Desaster der Union bei der Bundestagswahl am 26. September. CDU und CSU hatten damals ihr historisch schlechtestes Ergebnis von 24,1 Prozent geholt und mussten den Gang in die Opposition antreten. Der als Kanzlerkandidat gescheiterte CDU-Chef Armin Laschet kündigte daraufhin seinen Rückzug an. Er ist jetzt einfacher Abgeordneter im Bundestag und dort Mitglied im Auswärtigen Ausschuss.

Röttgen und Merz hatten bereits Anfang des Jahres für den Vorsitz kandidiert – und damals auf einem Parteitag gegen Laschet verloren. Für Merz ist es der dritte Anlauf auf den Parteivorsitz, nachdem er nach dem Rückzug von Angela Merkel vom Vorsitzendenamt im Dezember 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer verloren hatte. (Reuters, APA, red, 17.12.2021)