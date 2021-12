Welterbe in Gefahr, Weihnachten an der Front, Unheimliche Begegnung der dritten Art, Die Schatzinsel, Impfgegner – Mit Radiotipps

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Über das lange Warten auf das Ergebnis des Corona-Tests und die Folgen von Verspätungen. Bis 18.57, ORF1

19.30 DOKUMENTATION

Welterbe in Gefahr – Wie viel Macht hat die Unesco noch? Der Schutz der Welterbestätten wird immer schwieriger. Das stärkste Mittel der Unesco im Kampf gegen Bauwut und Übertourismus war bisher die Androhung, den Welterbetitel abzuerkennen. Manchmal reichte die Drohung aus. Immer öfter laufen die Drohungen ins Leere. Bis 20.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

Weihnachten an der Front Wie in der Kriegszeit gefeiert wurde. Schleichend werden christlichen Festen die nationalsozialistische Gedankenwelt übergestülpt. So rückt man das altgermanische Julfest wieder in den Vordergrund. Um 21.05 Uhr folgt ein Film über die Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs: Die Belagerung Stalingrads. Um 21.50 Uhr geht es um Die Österreicher im Russlandfeldzug. Weihnachten wie damals zeigt private Filmaufnahmen. Bis 00.45, ORF 3

22.00 SCIENCE-FICTION

Unheimliche Begegnung der dritten Art (Close Encounters of the Third Kind, USA 1977. Steven Spielberg) Spielbergs zweiter Megaerfolg nach dem Weißen Hai verschärft eines der Spezialthemen des Regisseurs: das "normale" Leben in amerikanischen Klein- und Vorstädten und wie es von außen herausgefordert wird. Bis 0.10, ZDF Neo

23.20 DOKUMENTATION

Wie die Katze die Welt eroberte Archäologische und historische Entdeckungen stützen die Hypothese, wonach sich Menschen und Wildkatzen vor rund 9500 Jahren in Zypern angenähert haben. Der Rest blieb lange ein Rätsel. Um 0.15 Uhr folgt die faszinierende Hunde-Kulturgeschichte. Bis 1.05, Arte

Streaming

DIE TRICKS DER GEHIRNE

8 Zeugen Die Tochter eines Berliner Stadtpolitikers wird in einem Museum entführt. Beim Museumsbesuch sind acht Menschen im Raum. Keiner von ihnen will es gewesen sein. Die Polizei weiß nicht weiter, also holt sie die Kriminalpsychologin Jasmin Braun (Alexandra Maria Lara). Die gilt auf ihrem Gebiet als Koryphäe. RTL plus

KRIMI UND SOZIALNOT

American Rust Wer Mare of Easttown mochte, wird womöglich auch an dieser Serie Gefallen finden. Jeff Daniels spielt einen Polizeichef, der persönlich in einen Mord verwickelt wird und sich zwischen Job und Familie entscheiden muss. Sky

RETROPERLE

Die Schatzinsel Der Klassiker von Robert Louis Stevenson in einer legendären deutschen Fassung. Wolfgang Liebeneiner führte Regie, das Drehbuch stammt von Walter Ulbrich. Michael Andre spielt Jim Hawkins, John Silver ist Ivor Dean. Ein Streamingabenteuer mit unwiderstehlichem Retrocharme. ZDF-Mediathek

DOKUMENTATION

Impfgegner – Wer profitiert von der Angst? Es geht um finanzielle Mittel und wirtschaftliche Interessen, alternative Behandlungs methoden und Spezialkliniken, Propaganda und rhetorische Mittel, die die Impfgegner einsetzen. Arte.tv