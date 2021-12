11.05 DISKUSSION

Europastudio: Polen im Brennpunkt – Grenzfall für die EU? Paul Lendvai diskutiert mit dem Polen-Experten Martin Pollack und den Journalisten Kurt Seinitz (Krone), Martyna Czarnowska (Wiener Zeitung), Michael Laczynski (Presse). Bis 12.00, ORF 2

20.00 THEMENABEND

Oktoskop: Die 5 Himmelsrichtungen (Ö 2009, Fridolin Schönwiese) Der Film erzählt anhand zweier Protagonisten die Geschichte der Einwohner des mexikanischen Dorfes Tres Valles und wie sie sich als Gastarbeiter in die Vereinigten Staaten wagen, um sich den Traum von einem besseren Leben zu erfüllen. Der Filmemacher Fridolin Schönwiese ist im Anschluss zu Gast bei Lukas Maurer. Bis 22.10, Okto

20.15 KOCHDUELL

Kitchen Impossible – Die Weihnachtsedition Tim Mälzer und Tim Raue werden in der diesjährigen Weihnachtsedition ins Salz burger Land geschickt, während die beiden Österreicher Sepp Schellhorn und Konstantin Filippou in St. Moritz in der Schweiz kochen. Danach wird gemeinsam analysiert und gefeiert. Bis 23.40, Vox

Die österreichischen Köche Sepp Schellhorn (li.) und Konstantin Filippou duellieren sich mit Tim Mälzer und Tim Raue – "Kitchen Impossible" um 20.15 Uhr auf Vox. Foto: RTL / Endemol Shine

20.15 COMEBACK

Terminator: Dark Fate (USA_2019, Tim Miller) Arnold Schwarzenegger und Linda Hamilton sind 30 Jahre nach ihrem ersten Action-Auftritt im Kampf gegen die Killermaschinen wieder vereint. Eine junge Frau (Natalia Reyes), die in einem Autowerk in Mexiko-Stadt arbeitet und in der Zukunft die Rebellen anführen wird, muss vor einem Terminator neuester Generation gerettet werden. Bis 22.15, ORF 1

20.15 EPISCH

Doktor Schiwago (USA_1965, David Lean) Während der Russischen Revolution verliebt sich Doktor Jurij Schiwago (Omar Sharif) in Lara (Julie Christie). Doch da gibt es noch seine Familie und Schiwagos Frau (Geraldine Chaplin). Romantisch-ausladendes Epos.

Bis 23.20, Arte

21.45 NEUE SERIE

Legal Affairs (1+2/8) Eine Geliebte, ein Fußballstar oder ein Busunfall und Promis, die ihre Privatsphäre schützen wollen: Jede Folge erzählt von einem typischen Fall, mit dem Medienanwälte konfrontiert werden können. Lavinia Wilson spielt die Medienanwältin Leo Roth. Bis 23.15, ARD

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Belastung, Misstrauen, Polarisierung – Wie verändert das Virus unsere Gesellschaft? Bei Claudia Reiterer diskutieren Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), Philosoph Julian Nida-Rümelin, Biochemikerin Renée Schroeder, Politikwissenschafter Reinhard Heinisch und Krankenpflegerin Irmgard Mair. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Merry Christmas, China Mehr als die Hälfte der weltweit hergestellten Weihnachtsdekoration hat ihren Ursprung in der chinesischen Stadt Yiwu. Blick hinter die Kulissen von Glitzer und Bommeln. Bis 00.00, ORF 2