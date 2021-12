"The Witcher" auf Netflix: Jetzt wird's ernst, Interne Untersuchung zeigt verheerende Zustände hinsichtlich Studien und Inseraten im Finanzministerium, "Fehlende Gender-Balance" in der Sportberichterstattung

Auszeit für ORF-Moderator Roman Rafreider. Foto: STANDARD/Robert Newald

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Nach "ZiB Flash": Sechsmonatige ORF-"Auszeit" für Roman Rafreider – Nach der unbezahlten Beurlaubung werde der Moderator in sein Dienstverhältnis zurückkehren. In welcher Form, dürfte noch offen sein

Streaming: Canal+ will mit A1 in Österreich auf Augenhöhe mit Netflix und Amazon Prime streamen – A1 und der französische Vivendi-Konzern rechnen mit einer Verdoppelung der Streaming-Abos in den nächsten Jahren – und wollen unter die Top drei

"The Witcher" auf Netflix: Jetzt wird's ernst – In der zweiten Staffel ist von guter Laune wenig übrig. In der teils verwirrenden Fülle an Schauplätzen beeindrucken vor allem die Hauptfiguren

Interne Untersuchung zeigt verheerende Zustände hinsichtlich Studien und Inseraten im Finanzministerium – Die Finanzprokuratur will nun straf-, aber vor allem zivilrechtliche Ansprüche geltend machen. Zahlreiche Studien waren zunächst nicht auffindbar, eine bleibt verschollen

Studie: "Fehlende Gender-Balance" in der Sportberichterstattung – Die Conclusio: "Gute Leistungen von Frauen reichen oft nicht aus." Selbst in der Sparte Ski alpin gibt es Diskrepanzen

Lou Lorenz-Dittlbacher könnte ORF-3-Chefredakteurin werden – Die "ZiB 2"-Moderatorin würde auf Ingrid Thurnher folgen, die Radiodirektorin wird. Die Hearings finden Anfang kommender Woche statt

"Sex and the City"-Star Chris Noth weist Vergewaltigungsvorwürfe zurück – Die Kontakte mit den Frauen seien einvernehmlich gewesen, sagt Noth. Zwei Frauen hatten von Übergriffen berichtet

ÖVP-Ermittlungen: Revisionsbericht zeigt große Meldelücken bei Inseraten – Die Medientransparenz-Meldungen weisen niedrigere Inseratenkosten aus als Ministeriums-Bericht. Es entstehen Meldelücken von bis zu 500.000 Euro pro Jahr

Führerschein und nichts wie weg, das New York der Latinos und Drive: TV-Tipps für Freitag – Zoff im Tagebau Turow – Gräbt Polen anderen das Wasser ab?, Universum History: Mysterium Gotik – Als die Kathedralen in den Himmel wuchsen – mit Radiotipps

