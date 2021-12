Hier geht es zum heutigen Corona-Liveticker

[Corona] Essay über Impfpflicht und Freiheit, von Hans Rauscher.

Podcast: Corona: Das Regierungsversagen (2/2) – Fatale Folgen.

Regierung rüstet sich für Omikron und stellt Pandemie-Management um.

Valneva-Chef: Nicht warten auf den Totimpfstoff.

Lockdown für Ungeimpfte wird über Weihnachten gelockert.

Lichterkette als "Kontrapunkt zu Spaltversuchen" – 29 Demos am Samstag in Wien.

[International] EU-Gipfel verschärft Maßnahmen gegen illegale Migration.

[Spektakuläres Video] Großer Wels verstopfte Abwasserrohr im Linzer Industriegelände.

[Panorama] Wiener Polizei hob großes Waffenlager samt NS-Devotionalien aus.

[Kultur] Henning Mankells erster Roman jetzt auf deutsch neu aufgelegt.

[Wetter] Die meisten Nebel- und Hochnebelreste lichten sich in den inneralpinen Tälern und den Beckenlagen im Süden einigermaßen rasch und auch die Wolkenreste entlang der Alpennordseite sowie im Norden und Osten brechen immer mehr auf. Somit scheint vielerorts die Sonne. Beständig trüb bleibt es aber in Teilen Oberösterreichs sowie im nördlichen Waldviertel. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf den Bergen sowie im östlichen Flachland oft lebhaft aus Nordwest. Frühtemperaturen minus 9 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 2 bis 8 Grad.

[Zum Tag] Heute ist internationaler Tag der Migrant:innen (UNO).