Eigene Liga: Jarl Magnus Riiber. Foto: APA/AP/Leutner

Ramsau am Dachstein – Jarl Magnus Riiber hat am Samstag in Ramsau schon seinen 42. Weltcupsieg gefeiert. Der dominierende Nordische Kombinierer brachte seine Sprungführung sicher ins Ziel und überquerte nach 10 Kilometern in der Loipe die Linie nach 24:02,0 Minuten 28 Sekunden vor dem Deutschen Vinzenz Geiger und 31,9 vor Ilkka Herola (FIN). Johannes Lamparter hätte eine großartige Aufholjagd nach Rang 17 fast noch mit dem Podest gekrönt. Im Fotofinish wurde er eine Zehntel dahinter Vierter.

Mit Mario Seidl auf Rang neun kam ein zweiter ÖSV-Mann in die Top Ten. Martin Fritz wurde 18. (APA; 18.12.2021)