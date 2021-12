In dieser Galerie: 2 Bilder Am Stephansplatz war die Lage zunächst unter Kontrolle, später musste dort die Impfstraße im Stephansdom von der Polizei bewacht werden. Foto: APA/ANDREAS KUTHAN Foto: sulzbacher

Die Polizei hat am Samstagnachmittag in Wien die Kontrolle über eine Kundgebung von Corona-Verharmlosern und Impfgegnern verloren. Die Kundgebung war von der Partei MFG als Standkundgebung zu Mittag am Schwarzenbergplatz angemeldet gewesen und zunächst ruhig verlaufen. Danach setzen sich Teilnehmer allerdings zu einem unangemeldeten Marsch in Bewegung. Die Landespolizeidirektion Wien schrieb dazu auf Twitter:

Allerdings gelang es der Polizei eben nicht, die Demo aufzuhalten: Die Sperre wurde von den Demonstrierenden durchbrochen.



Auf Twitter wurde das gewaltsame Durchbrechen der Polizeiblockaden am Samstagnachmittag dokumentiert.

Die Situation ist derzeit unübersichtlich. Hunderte Menschen ziehen demonstrierend durch die Wiener Innenstadt – auch entlang der Mariahilfer Straße, einer Einkaufsstraße, die am letzten Samstag vor Weihnachten naturgemäß stark von Konsumentinnen und Konsumenten frequentiert wird.

An mehreren Orten in der Wiener Innenstadt kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstrierenden.

Polizei bestätigt Festnahme

Am späteren Nachmittag konnte die Polizei offenbar Teile des Geschehens wieder in den Griff bekommen. Wie auf "Puls24" und via Twitter berichtet wurde, gab es bereits mehrere Einkesselungen von Demonstrantinnen und Demonstranten durch die Polizei. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte darüber hinaus eine Festnahme.

Stephansplatz muss geschützt werden

Auch vor dem Stephansdom kam es zu Demonstrationen, was auch deshalb heikel ist, weil dort seit einigen Monaten eine Impfstraße eingerichtet ist. Die Polizei bewachte, wie schon bei früheren Demonstrationen, die Impfstraße, um mögliche Gefahrensituationen abzuwenden. Zu einer Eskalation dürfte es am Stephansplatz aber nicht gekommen sein.

Zwischenzeitlich kam es am Ring durch die chaotische Entwicklung zu Blockaden der Straßenbahnverbindungen und Buslinien in der inneren Stadt. Am frühen Abend vermeldeten die Wiener Linien allerdings, dass nun wieder alles fährt.

38 Veranstaltungen angezeigt

Insgesamt waren für den Samstag 38 Versammlungen angezeigt worden, wovon neun untersagt und eine zurückgewiesen wurden. Der Großteil der zugelassenen Veranstaltungen betraf dabei nicht Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen, sondern hatte etwa Tier- und Klimaschutz zum Inhalt.

Die Polizei hatte angekündigt, am Wochenende in der Wiener Innenstadt größere Demonstrationen erst ab 18 Uhr zu erlauben. Grund dafür ist das einzige Einkaufswochenende im Advent – aufgrund der Schließung während des Lockdowns dürfen die Geschäfte auch am Sonntag öffnen. Daher wurde etwa die dann eskalierte MFG-Veranstaltung nur als Standkundgebung zugelassen. Man habe dabei jede Versammlungsanzeige "sorgfältig" geprüft, hieß es von Seiten der Polizei. Dabei sei das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit mit etwaigen anderen Grundrechten abgewogen worden, wie etwa das öffentliche Interesse am Recht auf Erwerbsfreiheit. (ta, lew, APA 18.12.2021)