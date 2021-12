Foto: imago images/Pro Sports Images

London – Rowby-John Rodriguez hat bei der Darts-WM in London die zweite Runde erreicht. Der Österreicher setzte sich am Samstag gegen den Waliser Nick Kenny souverän mit 3:0 durch und trifft nun am Mittwoch auf den Engländer Luke Humphries. Mitfavorit Michael van Gerwen startete gegen Chas Barstow höchst wacklig und schien eine regelrechte Allergie gegen Doppelfelder zu haben, fing sich im zweiten Satz aber und gewann 3:1.

Schon wieder ein Neun-Darter

Bereits davor hatte der Litauer Darius Labanauskas einen seltenen Neun-Darter geworfen. Keine 24 Stunden, nachdem der Schotte William Borland dies geschafft hatte, brachte auch der 45-Jährige die 501 Punkte in neun Versuchen auf null.

Seit 2014 war das nicht mehr zweimal bei der selben WM gelungen. Labanauskas verlor allerdings seine Erstrunden-Partie gegen den Belgier Mike De Decker nach 1:0-Führung noch mit 1:3-Sätzen. Neun-Darter kommen bei einer WM nicht besonders häufig vor. Im Vorjahr schaffte es der Engländer James Wade, zuvor war dies Gary Anderson im Jänner 2016 bei einer WM gelungen. (red, APA, 18.12.2021)