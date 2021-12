Texas will Trumps einstiges Wahlversprechen einlösen – und baut eine Mauer zu Mexiko. Foto: AFP / PAUL RATJE

Washington – Texas hat mit dem Bau einer eigenen "Mauer" aus riesigen Stahlstangen an der Grenze zu Mexiko begonnen. "Texas unternimmt einen für einen Bundesstaat beispiellosen Schritt zum Schutz der Souveränität der Vereinigten Staaten und unseres Staates", so der texanische Gouverneur Greg Abbott am Samstag. Eine solche Mauer sei notwendig, weil die Regierung von US-Präsident Joe Biden "ihre Aufgabe nicht erfüllt hat", sagte er von Rio Grande City aus vor einem Kran und Stahlstangen.

Trumps Mauer nachgebildet

Der Gouverneur, dem nachgesagt wird, dass er selbst Ambitionen auf das Weiße Haus hat, prangerte die "tödlichen Folgen" von Bidens Grenzpolitik an. "Diese Grenzmauer, die Sie hinter uns sehen, ist eine Nachbildung der Grenzmauer, die Präsident Trump errichtet hat – gleiches Material, gleiches Konzept", fügte er hinzu und bezog sich dabei auf Bidens Vorgänger Donald Trump.

Trump hatte den Bau einer Mauer entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko zu einem der wichtigsten Projekte seiner Amtszeit gemacht. Mehr als 700 Kilometer der Grenze wurden gesichert, wobei mit seiner "Mauer" vor allem bestehende Barrieren ersetzt wurden. Als Biden im Jänner dieses Jahres sein Amt antrat, wurden die Arbeiten gestoppt. Der demokratische Präsident wird von vielen Seiten für seinen Umgang mit der illegalen Einwanderung kritisiert: Die einen finden seine Politik immer noch zu hart, die anderen fordern noch härtere Maßnahmen. (19.12.2021)