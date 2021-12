Blake Griffin und sein Zahnschutz. Foto: APA/AFP/Stier

New York – Die Brooklyn Nets müssen in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA nun auch den Ausfall ihres Stars Kevin Durant verkraften. Wie die Liga am Samstag mitteilte, steht Durant ebenso wie Kyrie Irving auf der Corona-Liste. Damit fehlen dem Team aus New York bereits insgesamt zehn Profis, mehr als derzeit jedem anderen. Durant sollte im Spiel gegen die Orlando Magic am Samstag wegen Knöchelbeschwerden pausieren, steht nun aber wie auch James Harden eh nicht zur Verfügung.

Dies resultierte dann auch gleich in einer 93:100-Heimniederlage gegen Orlando Magic. Erst am Freitag hatten die Nets bekanntgegeben, dass sie nun doch auf Irving zurückgreifen wollen, der sich bisher nicht impfen lassen möchte. Allerdings darf er daher bei Heimspielen in New York momentan ebenso nicht eingesetzt werden wie bei Partien in Kanada. Auch er befindet sich zunächst allerdings im Gesundheitsprotokoll der Liga. Auf dieser Liste stehen Spieler, die sich selbst mit dem Coronavirus infiziert haben oder engen Kontakt zu solchen Person hatten. (APA; 19.12.2021)

NBA-Ergebnisse vom Samstag:

Brooklyn Nets – Orlando Magic 93:100

Detroit Pistons – Houston Rockets 107:116

Toronto Raptors – Golden State Warriors 119:100

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 104:103

Boston Celtics – New York Knicks 114:107

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 90:119

Utah Jazz – Washington Wizards 103:109