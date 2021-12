Unverkennbar. Foto: APA/EPA/Haider

Abu Dhabi – Hinter dem Antreten von Rafael Nadal beim ersten Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres steht ein Fragezeichen. Der 35-jährige Spanier, der diese Woche bei einem Einladungsturnier in Abu Dhabi nach einer viermonatigen Pause wegen einer Fußverletzung wieder auf den Platz zurückkehrte, hegt noch gewisse Zweifel für den Trip zu den Australian Open. "Um hundertprozentig ehrlich zu sein, ich kann es nicht garantieren. Ich muss mit meinem Team darüber sprechen", sagte Nadal.

Sein Auftritt in den Vereinigten Arabischen Emiraten endete mit zwei knappen Niederlagen gegen Andy Murray und Denis Shapovalov. "Es sind mehr als sechs Monate seit den letzten wirklich offiziellen Match vergangen. Die Dinge sind schwierig und das akzeptiere ich", erklärte der 20-fache Major-Sieger. Er habe beide Matches spielen können und in beiden seine Chancen gehabt, das sei sehr positiv.

"Leider musste ich diesen Prozess in meiner Karriere schon viele Male durchmachen, aber ich muss trainieren und gesund genug sein, um diesen Prozess durchzumachen." Würde er sich nicht fit genug fühlen, um die größten Titel mitzuspielen, wäre er gar nicht zurückgekommen. "Ich spiele überhaupt nicht um Geld oder einfach nur zum Spaß. Ich möchte immer noch Ziele erreichen oder zumindest Spaß daran haben, zu versuchen, diese zu erreichen." Bis zum Beginn der Australian Open in Melbourne hat Nadal noch etwas Zeit, sie starten am 17. Jänner. (APA, 19.12.2021)