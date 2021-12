Zum ersten Einkaufssonntag müssen sich Wiener und Niederösterreicher warm anziehen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Wind-Warnstufe Rot heißt es am vierten Advent für die Wienerwaldregion: Die österreichische Unwetterzentrale (UWZ) meldete für Sonntag stürmischen Westwind, ausgelöst durch Druckgegensätze wegen Tief "Neo" in Russland und Hoch "Zafira" in Westeuropa. Schon am Morgen war der Wind vor allem in den westlichen und südlichen Wiener Außenbezirken zu spüren, entlang der Thermenlinie und an exponierten Stellen muss im Laufe des Tages stellenweise mit schweren Sturmböen gerechnet werden.

"In den Hochlagen wie etwa auf der Jubiläumswarte in Ottakring sind auch Böen um 100 km/h in Sicht. Sturmböen um 75 km/h sind dagegen im südlichen Wiener Becken, in Teilen des Mostviertels sowie im Osten Wiens zu erwarten", erklärte Meteorologe Nikolas Zimmermann von der UWZ. Besonders betroffen sind demnach in Wien die westlichen Außenbezirke Bezirke von Döbling bis nach Liesing.

Sonntagnacht zieht die Kaltfront mit Tief "Neo" durch und bringt im Nordosten Regen, die Schneefallgrenze sinkt von 700 gegen 500 Meter ab. Bis Montagmorgen klingt der Regen im Osten wieder ab, länger nass bleibt es dagegen vom Kaiserwinkl über das Salzkammergut bis ins Mariazellerland. (red, 19.12.2021)