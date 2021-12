"Wunder gibt es immer wieder" heißt der neue "Tatort" aus München und darum geht es: Die Ermittlungen in einem Mordfall führen die Münchner Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) nach Dannerberg im Voralpenland. Dort hatte der Tote in einem Nonnenkloster zuletzt als Wirtschaftsprüfer zu tun. Das gottesfürchtige Leben scheint jedoch nur auf den ersten Blick beschaulich. Schnell verdichten sich die Hinweise, dass der Hausmeister des Klosters in die Tat verwickelt ist.

Doch was ist das Motiv? Gab es Unregelmäßigkeiten in den Büchern, die der Wirtschaftsprüfer aufzudecken drohte? Nicht weniger irritierend sind zwei Gesandte aus Rom, die parallel zu Batic und Leitmayr eigene Untersuchungen anstellen. Wollen die Nonnen etwa eigene Verfehlungen vertuschen? Und lauern hintern den Klostermauern am Ende noch andere wundersame Geheimnisse? Foto: ORF/BR/Roxy Film GmbH/Hendrik Heiden Birgit Baumann schreibt im TV-Tagebuch des STANDARD: "Ja mei, man ist alt geworden mit Batic und Leitmayr. Dann ist es diesmal halt nicht spannend und nicht tiefgründig. Es entschädigt die Schar der Nonnen, die allesamt – vor allem Corinna Harfouch – sehr überzeugende Gottesdienerinnen abgeben. Am Schluss ist es dann eher kein Tatort mehr, die Aufklärung erfolgt wie früher in den alten Agatha-Christie-Filmen: Alle in einem Raum, die Geheimnisse werden gelüftet. Vergelt’s Gott." Foto: ORF/BR/Roxy Film GmbH/Hendrik Heiden Christian Buß, der "Tatort"-Kritiker des "Spiegel", vergibt fünf von zehn möglichen Punkten und resümiert: "Das Spiel mit der Nonnen-Exploitation, wie man sie aus italienischen Krachern im Stile von 'Das Kloster der 1.000 Todsünden' kennt, ist zu unverfänglich angedeutet, und die Selbsterhaltungsmaßnahmen einer Glaubensgemeinschaft, der die Gläubigen davonrennen, hätten noch böser dargestellt werden können. Ein wenig mehr robuste Action in '1.000 Todsünden'-Machart und ein bisschen weniger gottgefälliger Klosterschmonzes à la 'Um Himmels Willen' hätte dieser Religionsschnurre ganz gutgetan." Und was meinen Sie? Top oder Flop? (red, 19.12.2021) Foto: ORF/BR/Roxy Film GmbH/Hendrik Heiden