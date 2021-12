Gemeinsam im einsamen Zelt in Bolivien – Reiseerlebnisse von Daniel Rintz und Josephine Flohr in "Somewhere Else Together", 20.15 Uhr, 3sat. Foto: ZDF und MDR/Daniel Rintz, Joseph

19.40 REPORTAGE

Re: Oje, Tannenbaum! – Schlagen, mieten oder selber basteln? Was sind die Alternativen zum konventionellen Weihnachtsbaum? Die Biotanne, der Baum mit Wurzel oder die DIY-Variante zum Selberbasteln? Bis 20.10, Arte

20.15 HUMORIG

Weihnachten mit Nia & Co Heimische Kabarettisten – von Michael Niavarani über Viktor Gernot bis Thomas Stipsits und Gery Seidl – über Weihnachten und das ganze Drumherum. Bis 23.45, ORF 3

20.15 FERNWEH

Somewhere Else Together "Zwei Räder, eine Welt, kein Geld" lautet das Motto von Daniel Rintz’ erstem Film. Auf seiner dreijährigen Weltreise lebte er von dem, was er unterwegs verdienen konnte, und fand mit Josephine seine große Liebe. Gemeinsam reisen sie weiter von Alaska nach Feuerland. Bis 22.10, 3sat

20.15 ZUCKERSCHOCK

Charlie und die Schokoladenfabrik (Charlie and the Chocolate Factory, USA/GB 2005, Tim Burton) Süße Zuckerfrüchte hängen an Lakritzbäumen, verstecken sich im Esspapier-Grün, und mittendurch fließt ein reißender Schokoladefluss. Das Zauberland hat der schräge Fabrikant Willy Wonka erschaffen, der kleine Charlie Bucket findet es auf Erden. Bis 22.35, Sat1

21.05 SHOW

Lebensretter 2021 Auch dieses Jahr werden im ORF wieder jene geehrt, die sich – hauptberuflich oder ehrenamtlich – in den Blaulichtorganisationen engagieren. Bis 22.15, ORF 2

21.55 EINBLICKE

Filmgeschichten: Von "Single Bells" zum "Palmenbaum" Regisseur Xaver Schwarzenberger erzählt von der Suche nach Schnee, den Parallelen zwischen Fiction und Realität – und wie ein Taifun die Dreharbeiten in Mauritius erschwerte. Bis 22.40, ORF 1

22.45 MAGAZIN

Kulturmontag The Lost Leonardo über den Kunstkrimi rund um das teuerste Gemälde der Welt. / Von Mode, Macht und Mord: Ridley Scotts House of Gucci. / Vom letzten Schrei: der "Netflix-Effekt" in der Mode. Bis 23.30, ORF 2