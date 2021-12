Ob Dominic Thiem bei den Australian Open spielen kann, ist unsicher. Foto: William WEST / AFP

Dubai – Die Pechsträhne bleibt Dominic Thiem erhalten. Österreichs Ex-US-Open-Sieger hat wegen einer in Dubai erlittenen Erkältung überraschend die Heimreise nach Österreich angekündigt und für den Teambewerb ATP Cup sowie für das Turnier in Sydney abgesagt. Zudem lässt der Weltranglisten-15. seinen Start bei den am 17. Jänner beginnenden Australian Open in Melbourne offen. "Wir werden Ende Dezember eine finale Entscheidung treffen", so Thiem via sein Management.

"Ich konnte vergangene Woche nicht trainieren und bin deshalb nicht in der phyischen Verfassung für die Turniere", wurde Thiem zitiert. Er wolle nach seiner langen Pause keine weitere Verletzung riskieren. (APA, red, 19.12.2021)