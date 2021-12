Souverän. Foto: EPA/GIAN EHRENZELLER

Engelberg – Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat sich am Sonntag im letzten Bewerb vor der Vierschanzentournee der Skispringer zum Favoriten für den Klassiker um den Jahreswechsel gemacht. Der 25-Jährige gewann den zweiten Engelberg-Weltcupbewerb nach Rang zwei vom Vortag bei schwierigen und wechselnden Bedingungen mit 12,2 Punkten vor dem deutschen Vortagessieger und Weltcup-Führenden Karl Geiger. Bester Österreicher wurde Daniel Huber als Achter, er verlor 29,4 Zähler auf den Sieger.

Mit Daniel Tschofenig als Zehntem bei seinem besten Saisonergebnis schaffte es noch ein zweiter Österreicher in die Top Ten, der 19-Jährige war als Fünfter nach dem ersten Sprung ÖSV-Bester gewesen. Wisla-Sieger Jan Hörl fiel vom sechsten auf den zwölften Platz zurück, wogegen sich Huber von der siebenten Position aus nur leicht verschlechterte. Klingenthal-Sieger Stefan Kraft hatte nach Rang 23 im zweiten etwas mehr Windglück und kam noch auf Position 14. Manuel Fettner wurde 27. (APA, 19.12.2021)

Ergebnis:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 306,0 (132,5/136,5)

2. Karl Geiger (GER) 293,8 (135,0/131,5)

3. Marius Lindvik (NOR) 293,5 (133,0/138,5)

4. Killian Peier (SUI) 293,1 (136,5/132,0)

5. Jewgenij Klimow (RUS) 281,1 (133,5/131,5)

6. Halvor Egner Granerud (NOR) 279,5 (122,0/138,5)

7. Anze Lanisek (SLO) 279,3 (125,0/132,0)

8. Daniel Huber (AUT) 277,3 (137,0/128,5)

9. Pius Paschke (GER) 276,6 (133,0/134,0)

10. Daniel Tschofenig (AUT) 274,1 (137,5/128,0)

11. Constantin Schmid (GER) 270,7 (130,0/135,0)

12. Jan Hörl (AUT) 268,2 (133,5/119,5)

13. Cene Prevc (SLO) 265,9 (126,0/129,5)

14. Stefan Kraft (AUT) 264,8 (117,5/133,0)

15. Piotr Zyla (POL) 264,6 (128,0/128,0)

16. Kamil Stoch (POL) 259,3 (125,5/128,5)

17. Timi Zajc (SLO) 259,2 (116,5/129,5)

18. Andreas Wellinger (GER) 258,3 (122,0/131,0)

19. Pawel Wasek (POL) 255,9 (131,5/117,5)

20. Gregor Deschwanden (SUI) 255,4 (125,5/127,0)

21. Robert Johansson (NOR) 253,4 (115,5/130,5)

22. Naoki Nakamura (JPN) 251,6 (127,0/125,0)

23. Junshiro Kobayashi (JPN) 248,2 (128,0/120,5)

24. Danil Sadrejew (RUS) 246,8 (124,0/120,5)

25. Stephan Leyhe (GER) 246,2 (129,0/121,0)

26. Niko Kytosaho (FIN) 243,6 (121,0/122,0)

27. Manuel Fettner (AUT) 241,1 (123,0/119,5)

28. Johann Andre Forfang (NOR) 235,6 (124,0/113,5)

29. Peter Prevc (SLO) 232,3 (124,5/114,5)

30. Lovro Kos (SLO) 221,2 (121,0/110,5)

Gesamtwertung (nach 9 Bewerben):

1. Karl Geiger (GER) 594

2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 496

3. Halvor Egner Granerud (NOR) 361

4. Anze Lanisek (SLO) 359

5. Stefan Kraft (AUT) 358