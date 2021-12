Die Sport-&-Fun-Halle in Wien-Leopoldstadt zieht zum Praterstern um, Inline-Hockey hofft auf ein Comeback

In dieser Galerie: 2 Bilder So oder so ähnlich soll die Sport-&-Fun-Halle in der Venediger Au daherkommen. Die Eröffnung ist Mitte 2023 geplant. Foto: Sport Wien/Zoom VP Der Kabinentrakt neben der Jugendsportanlage in der Venediger Au ist in die Jahre gekommen. Einige Monate hat er noch, dann wird er abgerissen, weil er der neuen Halle im Wege steht. Foto: Markus Wache/PID

Wie das Wort "Knaben" hat der Garderobentrakt, dessen Tür es ziert, bald ausgedient. Das heruntergekommene Kabinengebäude in der Venediger Au beim Praterstern wird abgerissen, weil auf der dazugehörigen "Jugendsportanlage" Mitte 2023 eine neue Sporthalle stehen soll. Die SPÖ hat das Projekt kürzlich präsentiert und ausführlich gelobt, die Neos als Wiener Regierungspartner schlossen sich wenig überraschend an. Die Grünen, die schon vor Wochen darauf gedrängt hatten, man möge eine Alternative suchen, die ohne Bodenversiegelung auskommt, fühlen sich übergangen und sehen das im Juni 2020 vom Gemeinderat beschlossene "Leitbild Grünräume" missachtet.

Die von den SP-Stadträten Peter Hacker und Peter Hanke präsentierten Bilder sehen, wie es Renderings so an sich haben, nicht schlecht aus. Viel Blaues über der Halle, viel Grünes rundherum. Das Blaue vom Himmel versprechen Renderings des Öfteren, das Grün in dem Fall verspricht auch die SPÖ – nämlich begrünte Fassaden, ein auf 2.800 Quadratmetern begrüntes Dach (inklusive Fotovoltaikanlage) und die Begrünung einiger derzeit versiegelter Flächen. Vielleicht geht sich mit all dem Hackers Rechnung aus, die da lautet: "Es wird mehr Grünfläche geben als vorher."

Fliegender Wechsel

Im Frühjahr 2022 soll mit dem Bau begonnen, Mitte 2023 soll er abgeschlossen sein. Die derzeitige Sport-&-Fun-Halle beim Happel-Stadion, die dem Bus-Terminal weicht, soll bis zur Eröffnung ihrer Nachfolgerin in Betrieb bleiben. Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ) sagt, er habe "sehr darum gekämpft", dass der Standort im zweiten Bezirk erhalten bleibt. Die Nähe zum Praterstern werde eine gute Erreichbarkeit der Halle garantieren, zudem gibt es in unmittelbarer Nähe viele Schulen und Kindergärten, die ebenfalls vom neuen Angebot profitieren sollen. Der Fußballplatz im Freien soll neben der Halle, wenn auch in etwas verringerten Dimensionen, erhalten bleiben. Kleinfeldspiele werden jedenfalls auch nach der einjährigen Bauphase wieder möglich sein.

Einen grünen Kritikpunkt kann die SPÖ insofern entkräften, als dem Hallenbau nicht viele Bäume weichen müssen. Tatsächlich wird ein einziger (Nuss-)Baum gefällt, er sieht aktuell schon eher traurig aus. Hacker fasst beinah euphorisch zusammen: "Geiler Standort, geniale Idee, tolles Projekt."

Spätestens auf den zweiten Blick fällt auf, dass bei all dem Himmelblau in den Plänen die Kosten unerwähnt bleiben. Auf STANDARD-Anfrage lässt Hacker mitteilen, das liege daran, dass die Planungen noch nicht abgeschlossen sind. Man gehe von Kosten "in einem niedrigen zweistelligen Millionenbereich" aus. Das ist relativ weit gefasst. Jedenfalls bleibt, heißt es auch, das Sportbudget unbelastet. Es sei nämlich beschlossene Sache, dass die Kosten für die Halle im Budget für den Bus-Terminal enthalten sind, der die alte Halle verdrängt.

Inline-Hockey-Hoffnung

Auch bei den Sportarten, die am neuen Standort angeboten werden, ist das letzte Wort nicht gesprochen. Im Freien soll es neben dem Fußball-Kleinfeld eine Weitsprunganlage und eine Laufbahn geben. Indoor stehen insgesamt 3.500 Quadratmeter zur Verfügung, da ist zunächst die Rede von Basketball, Soccer, Fitness, Zumba, Kinderturnen, Aerobic und Yoga. Das Wort oder eigentlich die zwei Worte "Inline Hockey" kommen hier nicht vor, das sieht nach einem Rückschlag für jene gut 200 Enthusiasten dieses Sports aus, der die Stadt Wien im Juli den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Damals wurde in der Sport-&- Fun-Halle beim Happel-Stadion der einzige Wiener Indoor-Platz geräumt, weil Turnerinnen und Turner nach der Räumung des in Abriss befindlichen Dusika-Stadions eine neue Bleibe suchten.

Allerdings scheint ein Inline-Hockey-Comeback nicht ausgeschlossen. Auf STANDARD-Anfrage heißt es aus der MA 51 (Sportamt), in der neuen Halle wäre "prinzipiell" auch Platz für eine Inline-Hockey-Fläche. Man habe aber noch nicht fixiert, welche Sportarten tatsächlich zum Zug kommen werden. (Fritz Neumann, 20.12.2021)