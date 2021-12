Am Sonntag versammelten sich über 30.000 Menschen in der Wiener Innenstadt um gemeinsam ein Zeichen zu setzen und Corona-Toten zu gedenken.

Unter dem Motto "#YesWeCare – das #Lichtermeer" fand am Sonntag in Wien eine Kundgebung statt, die unter anderem an die – inzwischen mehr als 13.000 – Covid-Toten in Österreich erinnern sollte. Um 19.00 Uhr versammelten sich laut Polizeiangaben mehr als 30.000 Teilnehmer für rund zehn Minuten auf der Straße. DER STANDARD hat mit dem Initiator Daniel Landau, Ex-Bürgermeister Michael Häupl und der Schauspielerin Katharina Stemberger über ihre Motive zur Teilnahme gesprochen. (Max Leschanz, Ayham Yossef, 19.12.2021)