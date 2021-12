Das Bein ist hoch, der Endstand niedrig. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Madrid – Ausgerechnet im letzten Spiel des Jahres ist die Siegesserie von Real Madrid gerissen. Die "Königlichen" kamen am Sonntagabend im Heimspiel der 18. Runde der spanischen Fußball-LaLiga gegen Cadiz über ein torloses Remis nicht hinaus, nachdem es zuvor in Pflichtspielen zehnmal drei Punkte gegeben hatte. Der Abwehrriegel des Vorletzten hielt den Offensivbemühungen des Leaders stand, daran konnte auch der wieder als Innenverteidiger agierende David Alaba nichts ändern. Der ÖFB-Star hatte die letzte Siegchance, als er in der Nachspielzeit einen Freistoß aus aussichtsreicher Position in die Mauer setzte.

Real hat damit aktuell ein Plus von sechs Punkten auf den FC Sevilla, wobei der Verfolger am Dienstag noch das Nachtragsspiel gegen den FC Barcelona vor der Brust hat. Sevilla hatte bereits am Samstag mit einem 2:1 gegen Atletico Madrid wichtige drei Punkte eingefahren. Die Pause in Spanien ist nur von kurzer Dauer, am 2. Jänner ist Real (bei Getafe) schon wieder gefordert, Sevilla trifft dann tags darauf auswärts auf Cadiz. (APA, red, 19.12.2021)