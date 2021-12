Lira fällt Türkei: Erdoğans "Krieg" gegen die Inflation

Die Türkei kämpft mit dem tiefen Fall ihrer Lira. Das lockt Menschen aus dem benachbarten Bulgarien: Sie nutzen die günstigen Wechselkurse und kaufen auf Märkten in den Grenzgebieten. Die Währungskrise führt aber auch zu einem Mangel an Medikamenten. Mit seiner umstrittenen Niedrigzinspolitik will der türkische Präsident Erdoğan die Inflation drücken.