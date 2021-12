Teile des Landes werden seit Jahren von Hunger und Dürre geplagt (Archivbild 2016). Foto: AFP/MOHAMED ABDIWAHAB

Mogadischu – In Somalia droht nach drei weitgehend ausgebliebenen Regenzeiten eine humanitäre Katastrophe. Fast jeder vierte Bewohner des ostafrikanischen Landes sei von Hunger bedroht, erklärten die Vereinten Nationen am Montag. Bis Mai könnten demnach bis zu 4,6 Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen sein.

In Somalia sei es in den vergangenen 30 Jahren nicht vorgekommen, dass die Regenzeit dreimal in Folge ausblieb, erklärte die Uno. Wegen der anhaltenden Dürre werden demnach nun Nahrung, Wasser und Weideland knapp. Rund 169.000 Menschen hätten in der Folge bereits ihre Heimat aufgegeben, in den kommenden sechs Monaten könnten daraus 1,4 Millionen Klimaflüchtlinge werden.

Uno-Vertreter: "Perfekter Sturm"

Somalia gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und war in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Schauplatz blutiger Konflikte. Zuletzt waren Naturkatastrophen jedoch der treibende Faktor für Flucht und Vertreibung. "Da zieht ein perfekter Sturm auf", sagte der Uno-Verantwortliche für das Land, Adam Abdelmoula, der Nachrichtenagentur AFP.

In den kommenden fünf Monaten seien rund 300.000 Kinder von Unterernährung bedroht. "Sie werden umkommen, wenn wir ihnen nicht rechtzeitig helfen", sagte Abdelmoula. Die Uno beziffert den Bedarf zur Bewältigung der Krise auf knapp 1,5 Milliarden Dollar (1,3 Milliarden Euro). (APA, 20.12.2021)