Slapp-Klagen, die kritische Berichterstattung durch Journalisten und Aktivisten verhindern sollen, sind auch in Österreich auf dem Vormarsch. Die Europäische Kommission will dem einen Riegel vorschieben

Aktivisten, die die Besetzung der Lobau unterstützen, erhielten einen Anwaltsbrief der Stadt Wien. Laut Amnesty International der klare Fall einer Slapp-Klage. Foto: imago images/SKATA

Anwaltsschreiben an Umweltaktivisten, die die Lobau besetzen, Unterlassungsklagen an Journalisten, die über die Überschreitung von Wahlkampfkosten berichten. In Österreich hat sich in letzter Zeit ein Phänomen bemerkbar gemacht, das man bisher vor allem aus den USA kannte: Slapp-Klagen, die Aktivisten oder Journalisten einschüchtern und kritische Berichterstattung verhindern sollen.

Die EU-Kommission ist sich der Problematik bewusst – und hat jüngst den Vorschlag gemacht, Einschüchterungsklagen zu unterbinden. Sie seien eine "neuere, aber zunehmend verbreitete Form der Einmischung in die öffentliche Debatte" und würden die Meinungsvielfalt bedrohen, da sie dazu führten, dass sich "Beklagten selbst zensieren".

Der Begriff "Slapp" steht für "Strategic Lawsuits Against Public Participation". Eine allgemeingültige Definition gibt es dafür nicht. "Aber es sind meist Klagen, bei denen es nicht ums Gewinnen geht. Es wird eine andere Strategie verfolgt", schreiben die Juristen Maximilian Blaßnig und Paul Hahnenkamp in einem aktuellen Artikel zum Thema in der Fachzeitschrift "Juridikum".

"Im Vordergrund steht das Ziel, die Berichterstattung zu einem konkreten Thema oder einer Person zu unterbinden", sagt Blaßnig dem STANDARD. Die Klage soll in der breiten Öffentlichkeit eine abschreckende Wirkung entfalten.

Kurze Verfahren

Ein gänzliches Verbot von Einschüchterungsklagen ließe sich aber nur schwer durchsetzen, vor allem auf europäischer Ebene. "Die Regelungskompetenz der EU in Zivilverfahren ist auf grenzüberschreitende Sachverhalte beschränkt", sagt Alexander Wilfinger vom Institut für Zivilrecht und Zivilverfahrensrecht der WU-Wien. Die EU könnte etwa das sogenannte "Forum-Shopping" unterbinden. Dann könnten sich Unternehmen, die mit Slapps drohen, nicht mehr so leicht aussuchen, in welchem Land sie klagen.

Abgesehen davon hätten die Mitgliedsstaaten die Möglichkeit, weitergehende Regelungen zu schaffen. Denkbar wäre etwa, ein Vorverfahren einzuziehen, in dem überprüft wird, ob eine Slapp-Klage vorliegt. In den USA, wo Einschüchterungsklagen schon seit Jahren eine große Rolle spielen, gibt es das bereits. Opfer bekommen zudem Ersatz für die Anwaltskosten.

"Beide Ansätze wären in Österreich aber eigentlich nicht notwendig", sagt Wilfinger. "Bei uns gilt die Grundregel, dass der Prozessverlierer die Kosten übernehmen muss." Wird ein aussichtsloser Anspruch eingeklagt, muss der Beklagte ohnehin keine Prozesskosten bezahlen. Auch ein Vorverfahren würde bei uns keinen großen Unterschied machen, sagt Wilfinger. Substanzlose Ansprüche werden zwar von den Gerichten zugelassen, können aber meist schnell abgewiesen werden.

Langer Atem

Da Prozesskosten jedoch erst dann ersetzt werden, wenn das Verfahren beendet ist, müssen Medien und NGOs teils große Summen vorstrecken. Oft werden absurd hohe Beträge eingeklagt, um die Anwaltskosten in die Höhe zu treiben. Umso wichtiger sei bei Slapp-Klagen die Verfahrenshilfe für Personen, die sich den Prozess nicht leisten könnten und deren Existenz gefährdet sei, sagt Wilfinger.

Problematisch sind auch Verfahren, die sich lediglich außergerichtlich abspielen. Wer sich aufgrund einer Klagsdrohung mit einem Anwalt konsultiert, bleibt mitunter auf seinen Kosten sitzen – nämlich dann, wenn der Rechtsstreit nie vor Gericht landet. Zwar könne man bei "rechtsmissbräuchlichen" Klagsandrohungen Schadenersatz verlangen, in der Praxis sei das allerdings schwierig und mit dem Risiko einer zusätzlichen Klagsführung verbunden, erklärt Rechtsanwältin Katharina Kitzberger.

"Wenn man wirklich einen Ausgleich schaffen will, braucht es geförderte Töpfe." Organisationen, die als "Public Watchdogs" mit Slapps konfrontiert sind, müssten die Kosten dann nicht selbst tragen, sagt Kitzberger. "Bei David und Goliath geht es oftmals auch darum, wer den längeren finanziellen Atem hat." (Jakob Pflügl, 20.12.2021)