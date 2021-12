Kommt man aus den östlicheren Bundesländern nach Vorarlberg, kann es leicht passieren, dass man kaum jemanden versteht. Denn die vielen unterschiedlichen Dialekte, die in den Regionen des westlichsten Bundeslandes gesprochen werden, haben teils nur sehr wenig mit den restlichen in Österreich gesprochenen Dialekten oder Hochdeutsch gemein. Viele Wörter kennt man einfach gar nicht; auch die generelle Betonung und die Sprachmelodie können für Verwirrung sorgen. Was ist eine "Kutza", oder was bedeutet eigentlich "Zischtig"? Machen Sie das Quiz!

(mawa, 23.12.2021)