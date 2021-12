Als Leader in den zweiten Lauf: Marco Odermatt Foto: APA/AP/Facciotti

Alta Badia – Marco Odermatt geht im zweiten Riesentorlauf von Alta Badia als Führender ins Finale. Der Schweizer fuhr am Montag auf der Gran Risa in 1:11,83 zur Laufbestzeit im ersten Durchgang. Auf den Plätzen dahinter positionierten sich Luca De Aliprandini (ITA/+0,18) und Alexander Schmid (GER/+0,86).

Als bester Österreicher liegt Stefan Brennsteiner zur Halbzeit auf Rang vier (+0,93) vor Vortagessieger Henrik Kristoffersen (+0,99). Manuel Feller geht als 15. mit 2,13 Sekunden Rückstand in die Entscheidung.

Der WM-Dritte Marco Schwarz ist nach Lauf eins 19. (+2,45), Raphael Haaser (+2,45) liegt auf Rang 20. Der Vorarlberger Patrick Feurstein, der sich am Vortag mit einem Traumlauf im zweiten Durchgang vom 27. auf den vierten Platz katapultiert hatte, verpasste am Montag als 32. die Qualifikation für das 30er-Finale knapp.

Der zweite Durchgang startet um 13.30 Uhr. (red, 20.12.2021)

1. Durchgang:

1. Marco Odermatt (SUI) 1:11,83

2. Luca de Aliprandini (ITA) 1:12,01 +0,18

3. Alexander Schmid (GER) 1:12,69 +0,86

4. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:12,76 +0,93

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:12,82 +0,99

6. Zan Kranjec (SLO) 1:13,20 +1,37

7. Lucas Braathen (NOR) 1:13,22 +1,39

8. River Radamus (USA) 1:13,26 +1,43

9. Filip Zubcic (CRO) 1:13,31 +1,48

10. Justin Murisier (SUI) 1:13,42 +1,59

11. Loic Meillard (SUI) 1:13,47 +1,64

12. Alexis Pinturault (FRA) 1:13,53 +1,70

13. Mathieu Faivre (FRA) 1:13,59 +1,76

14. Rasmus Windingstad (NOR) 1:13,70 +1,87

15. Manuel Feller (AUT) 1:13,96 +2,13

weiter:

19. Marco Schwarz (AUT) 1:14,28 +2,45

20. Raphael Haaser (AUT) 1:14,60 +2,77

U.a. nicht qualifiziert:

32. Patrick Feurstein (AUT) 1:15,12 +3,29

38. Dominik Raschner (AUT) 1:15,46 +3,63

42. Thomas Dorner (AUT) 1:15,76 +3,93

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.:

Christian Borgnaes (AUT), Gino Caviezel (SUI), Atle Lie McGrath (NOR)