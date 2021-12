"Herr der Ringe", "House of the Dragon", "The Gilded Age", Neues von "The Crown", "Der Pass", "Bridgerton", "Ozark", "Star Trek: Picard": 2022 wird ein starkes Serienjahr

Mittelerde is back: 2022 startet auf Amazon Prime die Serie zu "Der Herr der Ringe". Foto: Amazon Prime Studios

2021 war ein gutes Jahr – zumindest für Freundinnen und Freunde der Serie, die sich über mangelndes Angebot nicht beschweren konnten. 2019 wurden in den USA erstmals mehr als 500 Serien produziert. Die Zahl steigt seither, ein Trend, der sich fortsetzt – trotz Corona-bedingten Drehstopps. Etliches blieb liegen, was auf ein reichhaltiges kommendes Jahr schließen lässt. Die besten Serien 2022 – aufgrund der Menge ohne Anspruch auf Vollständigkeit:



Es geht weiter mit

Euphoria 2 Rue und Jules sind alles, was die Generation Z kennzeichnet: chaotisch, romantisch, selbstzerstörerisch. Und sie stehen unter Dauerstress wegen permanenter Beobachtung durch soziale Medien. Das Bild der Jugend von heute wird nirgendwo drastischer und wahrhaftiger erzählt. 10.1. Sky

euphoria

Der Pass 2 Der Doppelpack im Krimi funktionierte auch in der deutsch-österreichischen Kombi. Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek tauchen erneut ein in die schaurig-dunkelgraue Alpenwelt, wo sich selbst der Alp-Öhi fürchten würde. 21.1. Sky

Sky Österreich

Ozark 4 Eine ähnlich schrecklich nette Familie wie die Byrdes muss man suchen. Höhepunkt der geldwaschenden Durchschnittsfamily war Staffel drei, als sich Mama und Papa gegenseitig ausspielten. Die Kinder lernen brav, wie man mit mexikanischen Drogenkartellen umgeht, und sind am besten Weg, so zu werden wie die Eltern. Die vierte Staffel dieser durchwegs gelungenen "Breaking Bad"-Variante ist zugleich die letzte. Mit einem finalen Rumms ist zu rechnen. Sie stecken einfach zu tief drin. 21.1. Netflix

Netflix

The Walking Dead 11 Ja, die gibt es auch noch. Ich gebe zu, ich habe die Schlurfis zwischendurch ein wenig aus den Augen verloren. Die elfte Staffel ist gleichzeitig die letzte. Damit der Abschied nicht ganz so schwer ist, streckt Disney selbigen ordentlich in die Länge und reicht finale 16 Folgen nach. Wie es weitergeht? Angriff und Verteidigung, würde ich sagen. Mit Interesse lese ich von einem bevorstehenden Raketenangriff. Was es nicht alles gibt. 21.2. Disney plus

Daryl Dixon

The Marvelous Mrs. Maisel 4 Dass Corona die Pest ist, wissen wir schon – nicht nur, aber eben auch, weil das Virus Drehs behinderte und sich Neustarts von Serien zum Teil empfindlich verzögerten. Vor mehr als zwei Jahren endete die dritte Staffel mit der dauerquasselnden Stand-up-Comedienne. Die Entzugserscheinungen waren groß, im Februar haben sie ein Ende. Garantiert selig machendes Programm. 18.2. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Mord mit Aussicht 4 Caroline Peters und Bjarne Mädel sind definitiv raus, dafür beziehen Katharina Wackernagel und Sebastian Schwarz das Polizeikommissariat im Ermittlungskreis Liebernich. Für das Drehbuch zeichnet Johannes Rotter verantwortlich und ja, diese Fußstapfen sind groß, sehr groß. ARD

Star Trek: Picard 2 Leider war Captain Picard nicht wie der Wein seines Weinguts: Er wurde im Alter nicht besser. Aber weil jeder und ganz besonders dieser Mann eine zweite Chance verdient, gehört dieser Serienstart ganz sicher zu den Hoffnungsträgern des kommenden Jahres. Paramount+

Amazon Prime Video Deutschland

Bridgerton 2 Shonda Rhimes kann man das Verdienst nicht absprechen, Sex bei Hofe salonfähig gemacht zu haben. Der Hofstab ließ die Hüllen fallen, Diversität zog in das bis dato reinweiße Historiengenre ein. So gesehen ist "Bridgerton" beides: überbewertet und gleichzeitig unterschätzt. März, Netflix

Netflix

Stranger Things 4 Davor fürchte ich mich ein bisschen, was natürlich mit meiner Angst vor der Enttäuschung zusammenhängt. Es war nicht schwer, sich in die kleinen Racker zu verlieben und mit ihnen mitzufiebern. Aber anders als Pinocchio, Wickie, Heidi und Biene Maja sind diese Kids echt und altern. Der holden Kindheit folgt die strenge Pubertät, ein nicht zu ändernder Umstand, den der Serie nun in die vierte Saison mitnimmt. Dazu kommt, dass die Geschichte in der dritten Staffel deutliche Schwächen aufwies. In Staffel vier geht es auf Zeitreise, hoffentlich kriegen sie die Kurve. Frühjahr, Netflix

JoBlo Movie Trailers

The Crown 5 Bestimmt ist die Staffel mit dem tragischen Tod Prinzessin Dianas der erzählerische Höhepunkt in der Serie um die britische Krone. Oder wollen Sie noch sehen, wie es der Queen mit Covid und Boris Johnson geht? Eben. November, Netflix

Grace and Frankie 7 Ein weiteres Opfer von Corona und gleich doppelt. Weil die Fans wegen der langen Wartezeit auf die siebente und letzte Staffel offenbar so ungeduldig waren, schickte Netflix zwei neue Folgen unters Abovolk und erzielte damit das genaue Gegenteil, nämlich ohne Aussicht auf Fortsetzung eine verärgerte Kundschaft. Noch immer gibt es keinen Starttermin. Vielleicht singe ich ein Mantra, falls das hilft. Netflix

The Handmaid's Tale 5 Margaret Atwood hat noch lange nicht alles zum Thema Papphutträgerinnen gesagt. Der Albtraum um June und die unterdrückten Frauen von Gilead hat kein Ende. Hulu

Peaky Blinders 6 Die Gangs von Birmingham, Wetten, Waffen, Industrialisierung, Arbeitskampf im England zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der Sound, das Spiel und die Kamera – das Gesamtkunstwerk endet. Netflix

SCARFACE

Das wird groß

House of the Dragon "Gods. Kings. Fire. And Blood", Matt Smith, Emma D'Arcy, Mily Alcock. Nach dem ersten Teasertrailer kann man sagen: Optik und Akustik stimmen. HBO lässt einen Haufen Drachen steigen und versucht das Unmögliche – den Erfolg von "Game of Thrones" zu wiederholen. HBO

HBO Max

The Lord of the Rings J. R. R. Tolkiens fantastisches Romanepos bekommt seinen Serienauftritt. Mit einer veranschlagten Produktionssumme von einer Milliarde US-Dollar ist dies die teuerste Serie der Welt. In Geldwert nicht zu beziffern ist die Erwartungshaltung. Fünf Staffeln sind veranschlagt. 2.9. Amazon Prime Video

Geschichte, Geschichten

The Gilded Age Julian Fellowes hat mindestens einen schlechten Film zu "Downton Abbey" gemacht. Seinen Ruf kann er gerne wiederherstellen. Wir befinden uns im New York der 1880er-Jahre. Spannende Zeit, die Voraussetzungen stehen günstig: Zwar hat "The Gilded Age" keine Maggie Smith im Cast, aber mit Christine Baranski und Cynthia Nixon eine definitiv vielversprechende Besetzung anzubieten. 24.1. HBO

HBO

Die Wannsee-Konferenz Am 20. Jänner 1942 beschlossen führende Nationalsozialisten in einer Villa in Berlin-Wannsee die sogenannte "Endlösung der Judenfrage": die Organisation des systematischen, millionenfachen Massenmords an den Juden Europas. Matti Geschonneck führte Regie, Philipp Hochmair spielt Reinhard Heydrich, Johannes Allmayer ist als Adolf Eichmann zu sehen. 20.1. ZDF-Mediathek, 24.1. im ZDF

Pam & Tommy Vom unartigen Wesen der Heavy-Metal-Band Mötley Crue kann man in der Band-Autobiografie "The Dirt" nachlesen. Die Ehe von Drummer Tommy Lee mit Pamela Anderson galt als wild, so wild, dass man tatsächlich nicht alles sehen möchte, was da vorgefallen ist. Lily James und Sebastian Stan scheinen jedenfalls Idealbesetzung. 2.2. Hulu / Disney plus

ONE Media

Außerdem:

Super Pumped Die Uber-Story 27.2. Showtime

Inventing Anna Julia Garner ist als Wutbürgerin in "Ozark" unwiderstehlich. Bei Shonda Rhimes spielt sie die Hochstaplerin Anna Sorokin. 11.2. Netflix

Netflix

Oussekine Der Tod des französischen Studenten Malik Oussekine löste in Frankreich 1986 Proteste aus. Disney plus

DisneyPlus FR

Mehr vom selben

Vikings: Valhalla Michael Hirst hat es wieder getan: Hundert Jahre nach dem Serienende hissen die Wikinger wieder die Segel und gehen auf große Fahrt. Mit "Wickie und die starken Männer" hat das wieder nichts zu tun. Aber hey! 25.2. Netflix

Netflix

The Witcher: Blood Origin Was den Erfindungsreichtum bei den Kostümen betrifft, erinnert mich "The Witcher" immer an "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" – natürlich nur, was diesen Aspekt betrifft! Ansonsten geht es im Hexenreich weitaus blutrünstiger zu als am tschechoslowakischen Königshof. So gesehen freue ich mich auch darauf, wenn 1.200 Jahre vor den Ereignissen des Sequels "Blood Origin" einsetzt. Michelle Yeoh fuchtelt mit dem Schwert, braves Mädchen. Netflix

The Witcher Netflix

Außerdem:

How I Met Your Father Aufatmen im ORF: Endlich eine neue Vorabendserie, die man x-mal wiederholen kann. Pst, das war jetzt böse. Hulu / Disney plus

Obi-Wan Kenobi Ewan McGregors Comeback als Jedi-Meister. Disney plus

All of Us Are Dead Das nächste "Squid Game": südkoreanische Todesspiele. Netflix

Interview with the Vampire Den Film mit Tom Cruise und Brad Pitt kennt jeder, 2022 kommt das romantische Gruselepos als Serie. AMC

Marvel und DC lassen sich auch 2022 nicht lumpen und einen Schippel Serien vom Stapel, darunter "Sandman" auf Netflix sowie "Ms. Marvel", "Black Panther: Wakanda Forever", "She-Hulk", "Secret Invasion", "Thor: Love and Thunder", "Doctor Strange in The Multiverse of Madness" und "Agatha: House of Harkness" von Disney, dazu Star Wars' "Andor" und nicht zu vergessen Neues von der "Star Trek"-Flotte: "Star Trek: Strange New Worlds".

Fad wird es jedenfalls nicht. Frohes Schauen und alles, alles Gute für ein wundervolles, vor allem gesundes neues Jahr! Das wünscht Ihnen Ihre Prie-View. (prie, 27.12.2021)