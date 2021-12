Vitesse kommt nach Wien. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Nyon – Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat das Gruppenspiel der Conference League zwischen Tottenham Hotspur und Stade Rennes mit 3:0 für die Franzosen gewertet. Damit sind die Spurs endgültig aus dem Europacup ausgeschieden, Vitesse Arnheim trifft hingegen in der Zwischenrunde der Conference League auf Rapid Wien.

Dies teilte die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkommission der UEFA am Montag mit. Die Partie Tottenham-Rennes hatte nicht ausgetragen werden können, weil acht Spieler und fünf Betreuer des Londoner Traditionsklubs positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Bei der Auslosung der Zwischenrunde vor Wochenfrist waren zunächst die Spurs und Arnheim als Platzhalter und mögliche Gegner von Rapid gezogen worden.

Unabhängig vom Ausgang des Spiels am grünen Tisch hatte Rennes bereits als Gruppensieger und damit als Teilnehmer am Achtelfinale festgestanden. Das drittplatzierte Tottenham hätte mit einem Sieg aber noch am Tabellenzweiten Vitesse vorbeiziehen können.

Rapid trifft nun am 17. Februar 2022 in Wien und eine Woche später in Arnheim auf Vitesse und verpasst damit das dritte Europacup-Duell mit einem Londoner Premier-League-Club innerhalb von rund eineinhalb Jahren. Davor hatte es in der Europa-League insgesamt vier Niederlagen gegen Arsenal und West Ham gesetzt. (sid, APA; 20.12.2021)