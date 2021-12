Wie geht es Ihnen rund um die Weihnachtszeit? Foto: getttyimages/istockfoto/Kichigin

Eine schwierige Lebensphase ist schon an normalen Tagen mit erheblicher Anstrengung verbunden und kostet Energie und Lebensfreude. Zwei Jahre Pandemie trugen ihr Übriges dazu bei, einen bisweilen an den Rand der Belastbarkeit zu bringen. Während den einen in diesen Tagen die Weihnachtszeit eine willkommene Abwechslung bietet, blicken andere den Feiertagen mit Beklemmung entgegen.

Die Ursachen dafür sind unterschiedlichster Natur: Man fühlt sich über die Feiertage besonders einsam, es bedrücken einen finanzielle Sorgen oder gesundheitliche Probleme, man hat erst eine nahestehende Person verloren, oder es kommt rund um die Weihnachtstage innerhalb der Familie vermehrt zu Streit und Konflikten. Für viele ist eben die vermeintlich besinnlichste und schönste Zeit des Jahres schwierig und emotional belastend.

Macht Weihnachten Sie traurig?

Wollen Sie darüber reden? Was macht dieses Weihnachten für Sie so belastend? Auf welche schönen Dinge können Sie sich auch in diesen Tagen konzentrieren? Was hilft Ihnen? Denken Sie daran: Sie sind nicht allein! Alles Liebe! (aan, 23.12.2021)