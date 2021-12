Österreichs Gastronomen versorgen Gourmets auch heuer wieder mit feinsten Feiertagsmenüs für zu Hause. Foto: Monika Reiter

Zum Glück haben nun auch Restaurants wieder geöffnet. Dennoch kommen viele Gastronomen dem Wunsch ihrer Gäste nach, die feinen Köstlichkeiten aus ihrer Küche ebenso weiterhin zu Hause genießen zu wollen. Hier eine kleine Auswahl an feinen, winterlichen Menüboxen.





Geschwister Rauch in Trautmannsdorf

Richard und Sonja Rauch locken Gourmets seit Jahren ins kleine Dörfchen Trautmannsdorf in der Südoststeiermark. Im Vorjahr waren die beiden mit die Ersten, die im Lockdown Liefermenüs österreichweit und nach Deutschland verschickten.

Für Silvester verschicken Sonja und Richard Rauch Köstlichkeiten aus der Südoststeiermark österreich- und deutschlandweit. Foto: Geschwister Rauch

Diese Tradition haben sie auch heuer beibehalten. Mit einer "Ententanz"-Box haben sie Gourmets den Advent versüßt, für Silvester können noch bis 27. Dezember die "Silvestermenübox" (155 Euro) oder die "Silvesterbuffetbox" (145 Euro) bestellt werden.

Jede Menübox der Geschwister Rauch wird mit detaillierter Videokochanleitung nach Hause geliefert.

Darin befinden sich nebst anderen Feinheiten ein Zweierlei vom Steirischen Almochsen, Imperial Stör-Kaviar mit Blinis und auch die legendäre Rauch-Käsekrainer darf zu Silvester nicht fehlen.

Bestellbar auf der Webseite der Geschwister Rauch.





Hotel Sacher, Wien

Auch das legendäre Hotel Sacher gibt Einblicke in die Küchenlinie des österreichischen Traditionsbetriebs. Als Inspiration für die Menüs für zu Hause dienen die in den hoteleigenen Restaurants Rote Bar und Grüne Bar servierten Speisen.

Die Palette reicht von Ente mit Rotkraut, Bratapfel und Maroni bis zu Loup de mer in der Salzkruste. Dieser kommt in Begleitung von Karfiol und Gnocchi. Zum süßen Abschluss gibt es zum Beispiel Crêpe Suzette mit Orange und Honig.

Loup de mer mit Karfiol Foto: Sacher

Die Menüs sind ab 69 Euro pro Person erhältlich und können von 20.12. bis 9.1. unter wien@sacher.com oder auch telefonisch unter +43 (0)1 51456 bestellt werden.

Weitere Informationen auf: Sacher Festtagsmenüs.





HolyRecipe-Kochbox

Im Rahmen der HolyRecipe-Kochbox machen das neue Wiener (Hauben-)Beisl Stuwer und das österreichische Weinabo Korkenfreunde gemeinsame Sache.

Die Wahl kann auf ein Drei-Gänge-Festtagsmenü mit Sous-vide-gegarter Ente fallen, oder auf eine komplett vegane Festtagsvariante. Dazu gibt es jeweils zwei Flaschen Wein, einmal weiß, einmal rot.

Das neue Wiener (Hauben-)Beisl Stuwer und die Korkenfreunde, die sich auf Weinabos spezialisiert haben, machen mit ihren Festtagsmenüs gemeinsame Sache Foto: HolyRecipe

Die Menüs kosten 89 Euro für zwei Personen und 169 für vier Personen. Zehn Euro jeder Bestellung gehen an die Kindernothilfe. Die Menüaktion läuft noch bis 30. Dezember. Weitere Infos auf HolyRecipe-Festtagsmenü.





Tian für zu Hause

Mit der Pandemie hat sich rund um Chefkoch Paul Ivic und das vegetarische Lokal Tian sowie das Tian Bistro in Wien ein umfangreiches Tian-für-zu-Hause-Sortiment etabliert. Auch heuer gibt es die limitierte Tian-Weihnachtsbox.

Das Tian verschickt zehn weihnachtliche Produkte für zu Hause.

Darin befinden sich Köstlichkeiten wie Trüffelrahmsauce, Rotkrautsuppe mit Nelkenwurz, ein verspäteter Adventkalender, aus dem man nahezu alle Pralinen gleichzeitig essen kann, sowie ein Wein aus dem Hause Gernot Heinrich aus Gols, die beliebte "Graue Freyheit".

Die Weihnachtsbox mit zehn Tian-Produkten kostet 179 Euro. Sie kann im Restaurant, in der Himmelpfortgasse 23, 1010 Wien, abgeholt werden oder online bestellt werden. Zustellung erfolgt bis 24.12. zwischen 8 und 14 Uhr. Alle Infos auf Tian Zuhause.





Steirereck Hausbesuch

Auch der Hausbesuch des Fünf-Hauben-Restaurants Steirereck ist ein Kind der Pandemie. Noch bis 21.12. können eine Weihnachtsente für drei bis vier Personen von der Schneebergland Bioente mit Bratäpfeln, Dörrfrüchten, Rotkraut, Knödeln, Wurzelrahm- und Entensauce um 135 Euro sowie Beef Wellington von der Simmentaler Kalbin (135 Euro) oder Weihnachtskarpfen in bester Gemüsetapenaden-Begleitung (70 Euro) nach Hause bestellt werden.

Die Menüs können am 22.12. vor Ort, im Restaurant Steirereck im Stadtpark, Am Heumarkt 2A, 1030 Wien, abgeholt werden oder werden am 23.12. österreichweit zugestellt.

Weitere Informationen auf Steirereck Hausbesuch (niw, 20.12.2021)