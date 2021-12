Martin Baltscheit, Max Fiedler (Ill.), "Herr Elefant & Frau Grau gehen in die große Stadt". € 14,40 / 64 Seiten. Kibitz, Hamburg 2021. Ab sechs Jahren.

Stell dir vor, du bist ein Tier in der Savanne Afrikas und findest in der Nähe deines Wasserlochs ein Smartphone. Das kleine flache Ding spricht plötzlich mit dir, stellt sich als "Siri" vor und beantwortet alle deine Fragen. Genau das passiert Herrn Elefant und seiner Freundin Frau Grau, einer Gazelle, in diesem unheimlich witzigen Comic.

Eigentlich sind sie beide schwer verliebt und haben gar keine Zeit, sich mit diesem Ding zu beschäftigen. Doch nachdem Siri immer mehr von den Touristinnen und Touristen und ihren Wohnungen, U-Bahnen, Hüten und sonstigem Schnickschnack erzählt, werden die Tiere neugierig auf die große Stadt.

Es folgen skurrile Vergleiche zwischen der Tier- und Menschenwelt und das größte Wunder: Dort hat jeder sein eigenes Wasserloch! Das Wasser kommt aus der Wand, und man kann es sogar regnen lassen. Genial! Nichts wie hin! (red, 21.12.2021)