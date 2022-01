Ob in New York City, Paris, Amsterdam oder Wien – Leerstand ist ein Problem, mit dem viele Städte weltweit konfrontiert sind. Dem gegenüber stehen die wachsende Wohungsnot und kaum noch leistbare Mieten. Aber nicht nur im städtischen Raum, auch in ländlicheren Gegenden, vor allem in beliebten Urlaubsorten, bleiben zahlreiche Wohnungen oder Häuser fast ein ganzes Jahr unbewohnt. Neben- oder Ferienwohnsitze werden immer beliebter, tragen jedoch ebenfalls zum Problem der Wohnungsknappheit bei.

Wissen Sie, ob in Ihrem Wohnhaus Wohnungen leerstehen? Foto: illionaire Getty Images/iStockphoto

Zudem zeichnet sich seit Jahren ein Trend ab – nämlich dass in größeren Städten immer mehr Wohnungen über Airbnb vermietet werden. Vor allem in der Pandemie standen diese ebenfalls großteils leer. Abseits davon gibt es unzählige Häuser, in denen Objekte seit Jahren nicht bewohnt oder Geschäftslokale im Erdgeschoß nicht vermietet sind. Dass Leerstand ein strukturelles Problem ist, meint "Geisterfahrer Rechtsüberholer":

"Dr. Österreicher" berichtet von einem weiteren Grund für Leerstand:

Stehen in Ihrer Wohnumgebung Wohnungen oder Häuser leer?

Wissen Sie, aus welchem Grund? Hat sich das erst in den vergangenen Jahren so entwickelt? Oder stehen diese seit Jahren leer? Was wäre Ihrer Meinung nach eine Lösung, um dem Problem entgegenzuwirken? Berichten Sie im Forum! (mawa, 11.1.2022)