So dicht haben sich die Menschen seit knapp zwei Jahren nicht mehr auf der CES aneinander gedrängt. Foto: APA/AFP/DAVID MCNEW

Die Tech-Szene bewegt sich zwar den Großteil ihrer Zeit in virtuellen Welten, man trifft sich aber auch gerne offline auf diversen Messen und Events – erstens zum Austausch von Angesicht zu Angesicht, zweitens zum Ausprobieren diverser Produkte und drittens, um selbige in Form teils bombastischer Präsentationen der Öffentlichkeit vorzustellen. Nachdem 2020 und 2021 zahlreiche dieser Events abgesagt oder verschoben wurden, starten die Veranstalter für 2022 neuerliche Anläufe.

Die wichtigsten internationalen und österreichischen Events dieser Art haben wir nachfolgend zusammengefasst – wobei wir uns auf inhaltlich breit aufgestellte Veranstaltungen konzentrieren und Events einzelner Unternehmen – wie Apples WWDC, die Google I/O oder Metas F8 – außen vor lassen.

Die internationalen Tech-Großevents

Den Start ins Tech-Jahr macht in alter Tradition die Consumer Electronics Show (CES), die dieses Jahr von 5. bis 8. Jänner sowohl online als auch wieder live vor Ort in Las Vegas stattfinden soll. Das Motto 2022 lautet "Beyond the everyday", die Themenpalette ist naturgemäß breit gestreut und reicht von 5G über Blockchain bis zu Smart Home und autonomen Fahrzeugen. Über 2.100 Aussteller sollen bisher zugesagt haben.

Von dort geht es weiter nach Barcelona, wo von 28. Februar bis 3. März die Mobilfunkbranche zum Mobile World Congress zusammentreffen wird. Hier ist von über 1.000 Ausstellern aus 140 unterschiedlichen Ländern die Rede – neben den Größen aus der Mobilfunkbranche stehen auch Namen wie Facebook und Microsoft auf dem Programm. Ein Ableger dieses Events ist der Mobile World Congress Shanghai, der von 29. Juni bis 1. Juli stattfinden wird.

In Hannover war die Cebit einst ein fixer Anlaufpunkt für alle, die sich eher für Business-IT als für Unterhaltungselektronik interessieren. Seit diese Messe aber gestrichen wurde, wird die Lücke von der Hannover-Messe gefüllt, die von 25. bis 29. April unter dem Motto "Transforming Industry Together" stattfindet. Mehr Unterhaltung gibt es dann von 2. bis 6. September wieder in Berlin – mit der IFA, die 2022 auch wieder vor Ort stattfinden soll. Beim letzten Event dieser Art kamen 2019 rund 238.700 Besucher aus 130 unterschiedlichen Ländern.

Österreichische Tech-Events

In Österreich sucht man schon seit Jahren vergeblich nach Tech-Events dieser Dimension – dafür kann man hierzulande mit Charme in intimerem Ambiente punkten. Das gilt unter anderem für das Fifteen Seconds Festival, das unter dem Motto "Thinking the Post-Pandemic World" am 9. und 10. Juni nicht nur 10.000 Besucher, sondern auch Manager von Google und Meta in die steirische Landeshauptstadt Graz locken wird.

Um digitale Kunst geht es wie jedes Jahr auf dem Ars Electronica Festival, das von 7. bis 11. September in Linz stattfinden wird. Gamer und Freunde der Popkultur können sich wiederum den 19. und 20. November rot im Kalender markieren: Nach der Absage im Jahr 2021 soll an diesem Datum die Vienna Comic Con stattfinden.

Gaming-Events

Speziell für das Thema Gaming gibt es neben diversen kleineren Veranstaltungen der jeweiligen Publisher vor allem zwei Großevents, auf die Fans ein Auge haben sollten: Die E3 und die Gamescom. Bezüglich der E3 ist die Website noch recht uninformativ – man liest, dass das Event wieder vor Ort in Los Angeles stattfinden soll, ein konkretes Datum oder weitere Informationen gibt es noch nicht.

Anders bei der Gamescom, für die bereits Tickets verkauft werden: Sie soll von 24. bis 28. August in Köln und parallel dazu online stattfinden, nachdem das 2021er-Event aufgrund der Pandemie rein digital stattfinden musste – womit man aber immerhin 13 Millionen Zuschauer anlocken konnte.

Events für Start-ups

Seit der Streichung des Pioneers Festival ist hierzulande das bereits erwähnte Fifteen Seconds Festival wohl der größte Anlaufpunkt für Gründerinnen und Gründer – aber es gibt auch zahlreiche kleinere Veranstaltungen, die man nicht verpassen sollte. So hat der Verein AustrianStartups für den 18. Jänner wieder einen seiner "Stammtische" im Kalender stehen, die Events finden regelmäßig statt. Speziell für Gründerinnen dürfte der Grow F Demo Day interessant sein, bei dem am 19.1. diverse Founderinnen ihre Start-ups pitchen. Von 10. bis 12. März findet in Innsbruck ein österreichisches Spezifikum in Form des Skinnovation-Events statt: eine Start-up-Konferenz, bei der man auch gemeinsam Ski fährt.

Wer es größer will, der muss ins Ausland schauen – unter anderem zum Web Summit, das von 1. bis 4. November in Lissabon stattfinden soll und auch in den vergangenen Jahren schon als gute Alternative zum Pioneers Festival galt – hier werden über 42.000 Gäste erwartet. An Start-ups und größere Unternehmen, die besonders auf der Suche nach IT-Personal sind, richtet sich schließlich noch der We Are Developers World Congress am 14. und 15. Juni in Berlin. (stm, 27.12.2021)