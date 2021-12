Es ist der fünfte Impfstoff gegen Covid-19, der in der EU auf den Markt kommen wird, und der erste auf Proteinbasis: Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat am Montag grünes Licht für das Vakzin des US-Pharmaunternehmens Novavax gegeben. Die ersten Dosen sollen im Jänner geliefert werden und weisen eine Wirksamkeit von 90 Prozent auf – allerdings gegen die Alpha-Variante. Bei dem Vakzin handelt es sich um einen sogenannten rekombinanten Proteinimpfstoff – das ist eigentlich kein Totimpfstoff, auch wenn er oft so genannt wird. Vor allem für jene, die mRNA-Impfstoffen und Vektorimpfstoffen skeptisch gegenüberstehen, könnte die Zulassung nun eine neue Option und ein Weg zur Impfung sein.

Haben Sie auf das Novavax-Vakzin gewartet, um sich impfen zu lassen?

Aus welchen Gründen entscheiden Sie sich für diesen Impfstoff, aus welchen dagegen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 21.12.2021)