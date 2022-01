Wer in Singapur eine Wohnung kaufen möchte, hat zwei Optionen. Entweder man greift sehr tief in die Tasche. Oder man gibt sich mit einer Sozialwohnung in einem der monotonen Blöcke zufrieden. Was von außen nicht besonders spektakulär aussieht, lässt im Inneren viel Raum für Kreativität.