Tagesüberblick Coronavirus

EMA empfiehlt Zulassung von Novavax-Impfstoff in der EU, 1.792 Neuinfektionen in Österreich

Am Montag wurden in Österreich 18 Corona-Todesfälle gemeldet. Das Weltwirtschaftsforum in Davos wird indes nicht wie geplant im Jänner stattfinden. Die Corona-News des Tages im Überblick