Experimentierfreudig und talentiert: Tierra Whack macht eigensinnige Musik in der Tradition von Outcast. Foto: imago images/ZUMA Wire

Big Thief – No Reason / Spud Infinity

Im Februar 2022 wird es ein Doppelalbum der US-Folkrockband Big Thief um Adrienne Lenker geben, das den bezaubernden Namen Dragon New Warm Mountain I Believe In You tragen und uns wieder tränenreiche Stunden am Kaminfeuer bescheren wird. Sieben Nummern sind bereits erschienen, vom herzzerreißenden Walzer Sparrow bis zum experimentelleren Time Escaping; zuletzt auch No Reason und Spud Infinity. Wie immer bei Big Thief regiert eine melancholische Nostalgie, die Lenker in dringliche Textzeilen zu verpacken vermag.

Big Thief

Schmyt – Universum regelt

Gerade im Bereich "Deutschrap trifft auf Singsang" wird gern gelitten, was das Zeug hält – man denke an Rin. Am besten macht es zurzeit aber der junge Musiker Schmyt, der mit seiner Single Universum regelt (featuring Majan), dem Vorboten zum gleichnamigen Album, eine schauderhaft schöne Rachefantasie vorlegt. Poetische Zeilen wie "Mein ganzer schöner Hass / lässt mich einfach im Stich" kombiniert er mit der Sprache seiner Generation (Hurensohn! Ghosten!). Das Ganze noch hochpathetisch instrumentiert, Filmsoundtrackalarm!

Schmyt

Tierra Whack– Rap?/Pop?/R&B?

Die 26-jährige Musikerin Tierra Whack gilt vielen als die Missy Elliott oder eine weibliche Solovariante von Outkast ihrer Generation: Sie ist schwer talentiert, ihre Musik eklektisch, ihre Bildsprache originell, bunt, quirlig. Seit Anfang Dezember hat Whack drei EPs mit jeweils drei Tracks veröffentlicht: Rap?, Pop? und R&B? lauten die Titel und sagen auch ungefähr, was sich darauf hören lässt. Heaven (auf R&B?) lässt an Kanye West denken, das banjoschwangere, süße Dolly (auf Pop?) eher an Taylor Swift. Warum sich entscheiden, wenn man nicht muss? (abs, 20.12.2021)