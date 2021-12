"Universum History" zeigt um 22.35 Uhr in ORF 2 "Die Rothschild-Saga – Aufstieg, Glanz, Verfolgung", hier im Bild Alina Fritsch als Miriam Rothschild. Foto: ORF / Hubert Mican

19.40 REPORTAGE

Re: Meine Katze aus Damaskus – Wie Geflüchtete ihre Haustiere wiedersehen Eine Syrerin, die selbst aus Damaskus geflohen ist und heute in den Niederlanden lebt, hilft Landsleuten bei der Wiedervereinigung mit ihren Vierbeinern. Bis 20.15, Arte

20.15 LANDKRIMI

Flammenmädchen Das Salzburger Landkrimi-Duo Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey hat seinen dritten Fall zu lösen. Eine Serie von Brandanschlägen stellt die beiden vor eine neue Herausforderung. Bis 21.45, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Impfgegner – Wer profitiert von der Angst? Experten beleuchten die aktuelle Entwicklung innerhalb der Anti-Impf-Bewegung. Die Porträts von Impfgegnern zeigen, wie sehr die eigene Lebensgeschichte die Impfentscheidung eines Menschen beeinflusst. Bis 21.50, Arte

20.15 LEBENSRETTER

Das Wunder von Kärnten (Ö/D 2011, Andreas Prochaska) Ein kleines Mädchen fällt in einen Teich und ist klinisch tot, doch Doktor Markus (Ken Duken) schafft es, sie zu reanimieren. Prochaska wurde für diese berührende Inszenierung einer wahren Geschichte mit dem Auslandsemmy ausgezeichnet. Bis 21.45, 3sat

20.15 DOKUMENTATION

In memoriam Sepp Forcher Sepp Forcher ist genau drei Wochen nach seiner Frau Helli gestorben. Das Ehepaar schien unzertrennlich. Der Film erinnert an den Volksmoderator. In der Doku danach geht Forcher seinen "Lebensweg" – auf den Großglockner. Bis 22.00, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Stermann und Grissemann sind diesmal der scheidende ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und Radrennfahrerin Anna Kiesenhofer. Bis 22.50, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Rothschild-Saga Der Name steht für eine der mächtigsten Bankiersfamilien des 19. Jahrhunderts. Wenig bekannt sind die Umstände, durch die die Rothschilds zu ihrem Reichtum kamen. Bis 23.25, ORF 2