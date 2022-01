Nicht ganz virenfreies Streamingangebot: Trotteliger "Mr. Mayor," Die Cosa Nostra in "L'Ora" und in den USA "How I Met Your Father"

Verträumter Klavierspieler, perverser Serienkiller – oder beides? Wer oder was Dominic Marcus Singer wirklich ist, zeigt "Der Pass 2". Foto: Sky Deutschland/W&B Television/epo-film/Hendrik Heiden

Wenn wahr wird, was Omikron-Prognosen voraussagen, wird der Jänner grimmig. Umso wichtiger ist die Grundversorgung mit Serien. Die scheint vorerst gesichert. Ein Blick auf ein immerhin weitgehend virenfreies Streamingmonat:

Vigil – Tod auf hoher See Das fängt ja gut an. An Bord des britischen Atom-U-Boots HMS Vigil stirbt ein Mann der Besatzung unter mysteriösen Umständen. Chief Inspector Amy Silva und Kollegin Kirsten Longrace sollen den Fall aufklären und stoßen auf eine Riesenverschwörung. Der Serienstart dieser BBC-Produktion war der beste seit 2018 und Bodyguard. Stark ist die Besetzung: Die Hauptrolle spielt Suranne Jones. Sie war schon in Gentleman Jack unfassbar gut. Die zweite Ermittlerin ist Rosie Lesli – wohl bekannt aus Game of Thrones. 6. 1., Arte.tv, 13. 1. Arte

Muhammad Ali Cassius Clay, später Muhammad Ali, Boxer, Bürgerrechtler, geboren am 17. Jänner 1942 in Louisville, gestorben am 3. Juni 2016 in Scottsdale. Vorbild in allem. Die Filme When We Were Kings,Facing Ali und Soul Power zeigen die Facetten dieses Ausnahmetalents. Und bei der Gelegenheit sei unbedingt auf Ken Burns' Doku-Epos verwiesen, hier zum Nachschauen in der Arte-Mediathek. 15. 1., ARD Mediathek, 17. 1., ARD

Mr. Mayor Ein trotteliger, eitler Bürgermeister regiert Los Angeles. Seine Stellvertreterin hat alle Hände voll zu tun, um Patzer zu vermeiden. Ted Danson und Holly Hunter führen aus, was die Spaßprofis Tina Fey und Robert Carlock an kommunalen Absurditäten so einfällt, und das ist offenbar eine ganze Menge. NBC hat bereits zwei Staffeln und ein Ferienspecial produziert. 11. 1., Warner TV Comedy

Fantasy Island In The White Lotus wurde zuletzt das Luxushotel als Hort des Grauens furios durchgespielt. Hier wird es gruselig: Ein durchgeknallter Millionär schickt seine Gäste an Grenzen ihrer Existenz, wo sie gar nie hinwollten. Wiederaufnahme der in den 1970er-Jahren erfolgreichen Mysteryserie. 16. 1., Sky

L'Ora – Worte gegen Waffen Seit Lou Grant wissen wir: Serien über Journalismus sind heikel. Das soll jetzt nicht gegen den guten alten Lou gehen, aber selten geht die Darstellung von Journalistinnen und Journalisten nicht über das grobe Klischée hinaus, das sich innerhalb des Spektrums "rasender Roland" und "rücksichtsloses Schwein" bewegt. Mit "L'Ora" verhält es sich offenbar anders. In der italienischen Serie geht es darum, wie ein Chefredakteur in den 1950er-Jahren die Machenschaften der Mafia in Sizilien aufdecken will. Zu einer Zeit, in der die Cosa Nostra noch uneingeschränkt herrschte. 19.1., Sky

Ozark 4 Wer ist schlimmer – das mexikanische Drogenkartell oder Marty und Wendy Byrd? Schon seit längerem lässt sich das nicht klar beantworten. Der einzige Unterschied ist, dass die Byrds beim Ausmachen von Killerdeals Hauspatschen tragen. Ozark geht in der vierten Staffel ihrem Ende zu und ist eine der wenigen Serien, die seit Beginn nichts verloren hat. Wer macht mit wem Schluss? Wetten werden angenommen. 21. 1. Netflix

Der Pass 2 Julia Jentsch und Nicholas Ofczarek sind ein weiteres Mal mit einem Mord im deutsch-österreichischen Grenzgebiet konfrontiert. Die Alpen dienen hier ausnahmsweise nicht als Kulissen für ein Tourismusprogramm. Dominic Marcus Singer trägt als Zwangsneurotiker mit Babyflaum das Seine dazu bei. Düster, dunkel und beengend. 21. 1., Sky

Snowpiercer 3 Dieser Höllenzug bleibt niemals stehen, und so auch nicht im dritten Aufguss. Wer etwas über Klaustrophobie, Klassenkampf und Revolution lernen will und zudem vereiste Winterlandschaften mag, ist hier bestens aufgehoben. 25. 1., Netflix

Station Eleven Eine Grippewelle legt die Erde lahm – aber hallo! Eine Handvoll Überlebender kämpft um den Fortbestand der Menschheit. Dystopien wie diese nach Emily St. John Mandels Bestseller zeigen, dass es noch schlimmer kommen kann. Zugegeben, der Trailer gibt so viele Rätsel auf, dass man sich der Anziehungskraft kaum entziehen kann. Viruslast. 30. 1., Starzplay

How I Met Your Father Der Serienstart des Monats dürfte sich am 18. Jänner in den USA ereignen. Hulu spielt an dem Tag das Pendant zu How I Met Your Mother aus. Darin erzählt Sophie (Hilary Duff) ihre Version der Geschichte. Ein deutschsprachiger Starttermin der Sitcom mit komplett neuer Besetzung ist noch offen. 18. 1., NBC

After Life 3 Grumpy Old Ricky Gervais lässt das Publikum in After Life zum dritten Mal Lachen und Weinen. Netflix hat zudem ab 15. Jänner alle Folgen von The Office im Angebot. Damit kann nun wirklich fast gar nichts mehr passieren. 14. 1., Netflix

Alles Gute, bleiben oder werden Sie gesund und schauen Sie sich froh! Das wünscht Ihre prie-view.

(prie, 31.12.2021)