Nadja Swarovski verwaltete über viele Jahre die Marken- und Nachhaltigkeitsstrategie des Konzerns und war Vorsitzende der von ihr 2013 gegründeten Swarovski Foundation. Foto: APA/HANS PUNZ

Wattens – Nach Geschäftsführer Robert Buchbauer und Finanzchef (CFO) Mathias Margreiter kehrt nun auch Nadja Swarovski, Mitglied des Swarovski Executive Board, dem Kristallkonzern Swarovski mit Sitz in Wattens den Rücken. Sie verlässt das Unternehmen per Ende Dezember, um ein "neues Kapitel in ihrer Karriere aufzuschlagen", hieß es in einer Aussendung am Montag. Im kommenden Jahr wird Swarovski erstmals von externen Managern – und nicht mehr von Familienmitgliedern – geführt.

Dies wurde Ende September anlässlich des Rücktritts von Buchbauer und Margreiter bekannt. Der Konzernsprecher verwies damals auf die Tatsache, dass die beiden weiterhin dem Verwaltungsrat angehörten, es aber um die Trennung von "Kontroll- und Führungsrollen" sowie die "Professionalisierung der Strukturen" und die Öffnung des Unternehmens gehe.

Marke und Nachhaltigkeit

Nadja Swarovski, die über viele Jahre die Marken- und Nachhaltigkeitsstrategie des 126 Jahre alten Familienunternehmens verwaltet hatte und Vorsitzende der von ihr 2013 gegründeten Swarovski Foundation war, zeigte sich nach 26 Jahren im Familienunternehmen dankbar: "Meine Zeit im Unternehmen war eine äußerst lohnende Reise." Vor allem von ihrem Vater, Helmut Swarovski, habe sie viel gelernt. Als "größtes Privileg" ihrer Karriere bezeichnete sie die Gelegenheit, "die Plattform von Swarovski zu nutzen, um die Umwelt und die Gemeinschaft zu unterstützen". Swarovski bleibt "Chair Emeritus" der Swarovski Foundation.

Ihr Beitrag habe "entscheidend dazu beigetragen, Swarovski an die Spitze der Modeindustrie zu bringen", richtete die Präsidentin des Verwaltungsrats der Swarovski International Holding, Luisa D. Delgado, lobende Worte an die mit Jahresende scheidende Swarovski. Markus Langes-Swarovski, Mitglied des Verwaltungsrates, sah "die Fortschritte, die das Unternehmen unter ihrer geschickten Leitung im Bereich Nachhaltigkeit gemacht hat" als ihr "vielleicht größtes Vermächtnis".

Familiärer Konflikt auf medialer Bühne

Dem Abtritt Swarovskis gingen zum Teil medial ausgetragene Konflikte innerhalb des Familienclans voraus. Erst Mitte Juli forderte eine Gesellschaftergruppe rund um Markus Langes-Swarovski – der vor Buchbauer bis März 2020 CEO war – und Marina Giori-Lhota einen Umbau an der Konzernspitze. Sie wollten jemanden an der Konzernspitze sehen, der kein Familienmitglied ist.

Streitigkeiten unter den Swarovskis drehten sich auch stark um die Zukunft des Standortes Wattens. Über 1.000 Mitarbeiter wurden am Stammsitz gekündigt, womit sich einige Familienmitglieder nicht einverstanden zeigten, sie fürchteten um den Fortbestand des Standorts. Mittelfristig sollen am Hauptsitz in Wattens 3.000 Mitarbeiter beschäftigt sein. Auch die Schaffung einer Swarovski Auslandsholding (SAH) sorgte für massive Verstimmungen. Letztlich landete die Auseinandersetzung vor Gericht, Mitte Juli wurde die Eintragung der SAH ins Firmenbuch aber vom Landesgericht Innsbruck genehmigt.

Das Unternehmen musste zudem nicht zuletzt aufgrund der Corona-Krise starke wirtschaftliche Einbußen verkraften. Hatte das Unternehmen 2019 noch 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet, war der Umsatz im vergangenen Jahr auf 1,9 Milliarden Euro eingebrochen. Swarovski teilte mit, dass es sich nun im "erschwinglichen Luxussegment" repositionieren wolle. (APA, 20.12.2021)