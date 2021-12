PCR-Gurgelboxen

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 07:00 bis 19:00 Uhr Terminvereinbarung und Infos finden Sie hier.

Testzentrum Austria Center Vienna

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 07:00 bis 19:00 Uhr Terminvereinbarung und Infos finden Sie hier.

Wiener Teststraßen

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 06:00 bis 21:00 Uhr Terminvereinbarung und Infos finden Sie hier.





Zusätzliche Gurgel-Abgabestellen in Bahnhöfen

Beginnend mit 20. Dezember wird an den wichtigsten Zug-Verkehrsknotenpunkten in Wien – neben den bereits vorhandenen Abgabestellen in REWE-Filialen vor Ort – zusätzliche Alles-Gurgelt-Abgabestellen eingerichtet: Am Hauptbahnhof, Westbahnhof und am Bahnhof Meidling.

Ticketschalter Hauptbahnhof (Öffnung: 05:45 Uhr, Abholzeiten: 09:00 und 14:00 Uhr)

Reisezentrum Westbahnhof (Öffnung: 06:00, Abholzeiten: 09:00 und 14:00 Uhr)

Ticketschalter Bahnhof Meidling (Öffnung: 05:45 Uhr, Abholzeiten: 09:00 und 14:00 Uhr)





Geänderte Testabgaben über die Feiertage

Über die Feiertage weicht das "Alles gurgelt!-Angebot" von dem gewohnten Angebot ab.

24. Dezember 2021

Alle Alles gurgelt!-Abgabestellen haben offen.

Hinweis: Die erste Abholung ist wie gewohnt um 09:00 Uhr und die zweite Abholung fällt aufgrund der kürzeren Schließzeiten aus.

25. Dezember 2021

Die Abgabe von" Alles gurgelt!-Testkits" ist an folgenden Standorten möglich: BILLA PLUS Westbahnhof, Tankstellen (SHELL, JET, BP, OMV, Eni) sowie am Hauptbahnhof und am Bahnhof Meidling.

Hinweis: Kein Holen von neuen Gurgeltests möglich, da alle BIPA-Filialen geschlossen haben.

26. Dezember 2021

Die Abgabe von Alles gurgelt!-Testkits ist an folgenden Standorten möglich: BILLA Neuer Markt, BILLA Praterstern, BILLA Franz-Josefs-Bahnhof, BILLA PLUS Westbahnhof, Tankstellen (SHELL, JET, BP, OMV, Eni) sowie am Hauptbahnhof, am Bahnhof Meidling.

Hinweis: Holen von neuen Gurgeltests ist lediglich im BIPA am Franz-Josefs-Bahnhof möglich!

31. Dezember 2021

Alle Alles gurgelt!-Abgabestellen haben offen.

Hinweise:

In allen BIPA-Filialen ist die erste Abholung wie gewohnt ab 09:00 Uhr, die zweite Abholung fällt aufgrund der kürzeren Öffnungszeiten aus. I

In den REWE-Filialen (BILLA, BILLA PLUS, PENNY), die bis 17:00 Uhr offen haben, finden die Abholungen der PCR-Gurgeltest wie gewohnt um 09:00 Uhr und um 14:00 Uhr statt.

In jenen REWE-Filialen (BILLA, BILLA PLUS, PENNY), die bis 15:00 Uhr offen haben, ist die erste Abholung wie gewohnt ab 09:00 Uhr.

Darüber hinaus ist die Abgabe der Testkits an den Tankstellen (SHELL, JET, BP, OMV, Eni) sowie am Hauptbahnhof, am Bahnhof Meidling wie gewohnt möglich.

1. Jänner 2022

Die Abgabe von Alles gurgelt!-Testkits ist an folgenden Standorten möglich: BILLA Neuer Markt, BILLA Praterstern, BILLA Franz-Josefs-Bahnhof, BILLA PLUS Westbahnhof, Tankstellen (SHELL, JET, BP, OMV, Eni) sowie am Hauptbahnhof und am Bahnhof Meidling.

Hinweis: Holen von neuen Gurgeltests ist nur im BIPA am Franz-Josefs-Bahnhof möglich.

6. Jänner 2022

Die Abgabe von Alles gurgelt!-Testkits ist an folgenden Standorten möglich: BILLA Neuer Markt, BILLA Praterstern, BILLA Franz-Josefs-Bahnhof, BILLA PLUS Westbahnhof, 114 Tankstellen (SHELL, JET, BP, OMV, Eni) sowie am Hauptbahnhof, am Bahnhof Meidling.

Hinweis: Holen von neuen Gurgeltests ist nur im BIPA am Franz-Josefs-Bahnhof möglich.

Apotheken und Schnupfen-Checkbox

Jene Wiener, die sich vor und nach den Feiertagen entweder in Apotheken oder in Schnupfen-Checkboxen testen wollen, empfehlen wir, die jeweils verfügbaren Angebote online nachzusehen. Diese finden Sie hier.