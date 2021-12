[Corona-Livebericht] Omikron: RKI warnt vor hohem Ansteckungsrisiko für zweifach Geimpfte und Genesene

[Omikron] Dänemark und Großbritannien: Versuchsstationen für die fünfte Welle

[Österreich] Kann Omikron Österreichs kritische Infrastruktur gefährden?

[Covid-Tests] Wien verstärkt das Testangebot während der Feiertage

[STANDARD-Interview] Strache über die "schwarze Spinne, die ihren Partner auffrisst"

[Gerichtsverfahren] Schwer behindert nach Geburt: Versicherungsstreit um kleine Minna

[Analyse] Neues Jahr bringt neue Iran-Runde in Wien

[Film] Der Komet kommt: Netflix-Realsatire "Don’t Look Up"

[Web] Telegram: Warum der Messenger Gefahren birgt, und trotzdem nicht reguliert wird

[Sport] Nicole Billa ist Österreichs Fußballerin des Jahres

[Wissenschaft] Schmuck aus Straußeneiern zeigt, wie vernetzt Menschen vor 50.000 Jahren waren

[Einserkastl] Blasses Lichtermeer im ORF

[ALBUM-Adventkalender: Tür 21] "Das Zeitalter der Inseln": Gefährdetes Paradies

[Wetter] Hoher Luftdruck sowie eine kalte nordwestliche Strömung bestimmen am Dienstag in Österreich das Wettergeschehen. Das bedeutet oft sonniges Wetter. Lediglich im Norden und Osten ziehen während der Nachmittagsstunden vorübergehend auch ein paar dichtere Wolken durch. Frühnebel sind selten beständig. Lediglich im Süden können sie sich in Becken und Tälern auch länger halten. Der Wind weht nur noch schwach und dreht auf Ost bis Südost. Frühtemperaturen minus 12 bis 0 Grad, inneralpin auch deutlich kälter. Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 4 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Wintersonnwende – der kürzeste Tag und die längste Nacht des Jahres 2021.