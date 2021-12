Ob Antigen- oder PCR-Test: Ans Staberl in der Nase haben sich viele schon gewöhnt. Foto: APA/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Die Feiertage nahen und damit die Treffen mit den Liebsten. Um ein sicheres Weihnachtsfest gewährleisten zu können, lohnt es sich, vorab testen zu gehen – selbst wenn man doppelt oder dreifach geimpft ist. Welche Testangebote gibt es österreichweit? Ein Überblick:





WIEN

Alle städtischen Testangebote sind Montag bis Sonntag auch über die Weihnachtsfeiertage uneingeschränkt in Betrieb.

PCR-Gurgelboxen:

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 07:00 bis 19:00 Uhr

Link zur Terminvereinbarung: coronavirus.wien.gv.at/gurgelboxen

Testzentrum Austria Center Vienna:

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 07:00 bis 19:00 Uhr

Link zur Terminvereinbarung: coronavirus.wien.gv.at/teststrasse-austriacenter

Wiener Teststraßen:

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 06:00 bis 21:00 Uhr

Link zur Terminvereinbarung: coronavirus.wien.gv.at/testangebote

"Alles gurgelt!":

Um dem feiertagsbedingt höheren Testaufkommen zu entsprechen, wurde die Zahl der "Alles gurgelt!"-Abgabestellen, die an Sonn- und Feiertagen geöffnet sind, fast verdoppelt. Zum bestehenden Angebot kommen zusätzliche Stellen bei OMV- und Eni-Tankstellen sowie der ÖBB (Hauptbahnhof, Westbahnhof, Bahnhof Meidling) hinzu.

Link (mit Übersicht über Testkit-Abgabemöglichkeiten an den Feiertagen): Wiener Testangebote über die kommenden Feiertage

Testangebot in Apotheken und Schnupfen-Checkboxen:

Auch in Apotheken und Schnupfencheckboxen kann getestet werden.

Links: Schnupfen-Checkboxen und Apotheken





NIEDERÖSTERREICH

Gurgeltests:

Im Flächenbundesland Niederösterreich können die PCR-Testkits der Aktion "Alles Gurgelt" an den Feiertagen bis dato lediglich in den landesweit 13 Spar-Express-Filialen bei Tankstellen abgegeben werden, Abholung ist einmal täglich. Mit einem weiteren Unternehmen sei man wegen rund 50 weiterer Abgabestellen an diesen neuralgischen Tagen in Endverhandlung, sagt ein Sprecher von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

Link: gurgeln.noe-testet.at



Niederösterreich testet:

In den Gemeinden werden manche Antigen-Teststraßen geöffnet halten. Welche genau, ist laut dem Landesrätin-Sprecher am besten in den Gemeindeämtern zu erfragen.

Link: Testorte geordnet nach Bezirken unter testung.at

Apotheken:

Die Apotheken, die PCR- sowie Antigentests anbieten, sind an den Feiertagen geschlossen, einzige Ausnahme ist die Apotheke in Tulln.

Link: Österreichische Apothekenkammer





BURGENLAND

Impf- und Teststraßen:

Das Burgenland testet auch über die Feiertage. An den sechs Standorten der landeseigenen Impf- und Teststraßen – Müllendorf, Mattersburg, Gols, Oberpullendorf, Oberwart, Heiligenkreuz – sind kostenlose Antigen- und PCR-Tests durchgehend möglich. Am Heiligabend, Christtag, Stefanitag, an Silvester und Neujahr ist von sieben bis zwölf Uhr geöffnet, an den anderen Tagen – auch an Dreikönig – von sieben bis 19 Uhr. Geimpft wird auch weiterhin. Am 28. 12. und 4. 1. gibt es eigene Kinderimpftage, für die allerdings eine Onlineanmeldung erforderlich ist.

Link: www.burgenlandimpft.at/testangebote/

"Gurgeln daheim":

Testmöglichkeiten gibt es auch in den diensthabenden Apotheken, Gurgeltests in Kooperation mit der Lebensmittelkette Spar.

Link: test.zmdx.at





STEIERMARK

Teststandorte des Landes:

In der Steiermark gibt es die Möglichkeit, sich kostenlos an den Teststandorten des Landes mit PCR-Tests sowie Antigen-Schnelltests auf Covid-19 testen zu lassen.

Link: Übersicht über die Teststandorte

Die Teststraßen sind auch über Weihnachten und Silvester täglich zu folgenden Zeiten geöffnet: Öffnungszeiten

Gurgeltests:

Auch in der Steiermark kann zu Hause gegurgelt werden.

Link: PCR-Gurgeltests





KÄRNTEN

Gurgeltests:

PCR-Gurgeltests von "Kärnten gurgelt" können auch am 24. Dezember bis neun Uhr in den 206 teilnehmenden Spar-Filialen und Apotheken abgegeben werden.

Link: "Kärnten gurgelt"

Apotheken:

In den Apotheken sind am 24. Dezember Testungen bis Mittag möglich.

Link: Apothekerkammer

Teststraßen:

In den Teststraßen des Landes werden Antigen-Testungen am 22. Dezember von sieben bis zwölf und 13 bis 18 Uhr durchgeführt, ebenso am 26., 27. und 29. Dezember. Am 24. und 25. Dezember sind die Stationen von sieben bis zwölf Uhr geöffnet. Auch am Silvestertag, 31. Dezember, sind die Teststraßen von sieben bis zwölf Uhr offen. Die Impfzentren des Landes sind allerdings nur am 26. Dezember von acht bis 18 Uhr verfügbar. Dazu sind zudem Terminvereinbarungen nötig.

Link: Corona-Tests Kärnten

In den Testcontainern in Klagenfurt gibt es angepasste Öffnungszeiten an den Feiertagen.

Link: Informationen zu Feiertagsöffnung





OBERÖSTERREICH

Öffentliche Teststraßen:

Auch über die Weihnachtsfeiertage stehen in Oberösterreich ausreichend Testkapazitäten zur Verfügung, gab das Land bekannt. Die öffentlichen Teststraßen schließen am 24. Dezember 2021 grundsätzlich um 12 Uhr. Am 25./26. 12. sind sie zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Links: Vereinzelte Abweichungen unter www.osterreich-testet.at oder auf den Seiten des Landes angeführt.

Gurgeltests:

Je nach Bezirk gibt es unterschiedliche Angebote für PCR-Gurgeltests, die zu Hause durchgeführt werden können. Die Abwicklung erfolgt über Rewe oder Spar. Die Abgabe der Gurgeltests bei den 242 Spar-Filialen in Oberösterreich bis neun Uhr am 24. Dezember ermöglicht ein Testergebnis am 25. Dezember. Die Abgabe ist auch bei 26 Spar-Express-Standorten und den öffentlichen Dauerteststraßen möglich, wo die abgegebenen Gurgeltests auch am Feiertag abgeholt und zum Labor gebracht werden.

Link: Überblick über die Gurgeltests in Oberösterreich





SALZBURG

Im Land Salzburg ist an den Feiertagen Testpause. Am 24. Dezember wird an den 14 vom Roten Kreuz betriebenen Stationen noch bis 14 Uhr getestet. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1., 2. und 6. Jänner bleiben diese Teststationen geschlossen. Andere Testangebote gebe es an diesen Tagen in ganz Salzburg nicht, sagt ein Sprecher des Landespressebüros auf Anfrage des STANDARD.

Link: Testangebote in Salzburg





TIROL

In Tirol gibt es laut einem Sprecher des Landes unterschiedliche Testangebote, die zu einem Gutteil auch über die Feiertage zur Verfügung stehen.

Öffentlichen Screeningstraßen:

Link: www.tiroltestet.at

Gurgel-Tests:

Testungen in Form von PCR-Gurgeltests sind auch im Rahmen der Aktion "Tirol gurgelt" möglich – die Abholung und Retournierung in spezielle Rückgabeboxen ist in über 350 Filialen der Firma Spar und der Firma MPreis (Baguette, miniM) möglich – vor allem in Tourismusorten sind diese Filialen auch über die Feiertage geöffnet.

Link: Übersicht zu "Tirol gurgelt" mit allen teilnehmenden Standorten und die Details zum Ablauf

Apotheken und Ärzte:

Testmöglichkeiten bei niedergelassenen Ärzten und in Apotheken.

Link: www.tiroltestet.at





VORARLBERG

Teststraßen:

Rund um die Feiertage kommt es in Vorarlberg zu kleinen Einschränkungen beim Testangebot. Am 24. Dezember haben die Teststraßen des Landes nur bis 14 Uhr geöffnet. An den Feiertagen gelten die auch sonst üblichen Feiertagsregelungen.

Gurgeltests:

Auch Gurgeltests bietet das Land an, diese müssen am 24. Dezember allerdings bis zehn Uhr eingeworfen werden, um noch ausgewertet werden zu können. PCR-Gurgel-Selbsttests sind mittlerweile nicht nur in den 53 Apotheken im Lande, sondern auch in allen 119 Lebensmittelgeschäften von Spar und Sutterlüty kostenlos erhältlich und können dort wieder zur Untersuchung im Labor abgegeben werden. Informationen zu den Testangeboten werden auch telefonisch weitergegeben unter einer extra eingerichteten Test-Hotline 0800-201 360.

Link: Standorte und Öffnungszeiten im Überblick

(bri, mro, mue, neu, rwh, wei, 22.12.2021)